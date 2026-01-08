◆バレーボール・全日本高校選手権 福岡大大濠0―2東山（8日、東京体育館）

春高バレーの男子3回戦が行われ、15大会ぶり14度目出場の福岡大大濠（福岡）は昨秋の国民スポーツ大会準優勝の東山（京都）に0―2（21―25、19―25）で敗れ、15年ぶりのベスト8進出はならなかった。

第1セット（S）は序盤から一進一退の攻防を繰り広げた。セッターで主将の大久保駿（3年）が多彩なトスで相手の目先を変えながら攻撃を展開し、2年生エースの新山明らが応えた。ところが18―17からの4連続失点が響いて先取を許した。

第2Sの序盤は高さのあるブロックが効果的に決まり先行。それでも地力のある相手にじわり差を詰められ、16―16から5連続失点を許して逃げ切られた。

2010年の全国総体では準優勝に輝いた伝統校で、23年には東福岡を破り10年ぶりに全国総体の舞台を踏んだ。ただ春高への道は前回大会まで14大会連続で出場し、3度の日本一を誇る前回大会準優勝の東福岡の壁に阻まれ続けてきた。それでも、今大会の福岡県代表決定戦では3―1で勝利を収めて悲願の出場権を獲得。本大会初戦の小松大谷（石川）戦もストレートで勝利を収めていた。