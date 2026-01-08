¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ä¡×¡ÖºÇ¶¯¡×àJ¥ê¡¼¥°¤Î½÷¿Àáº£°æÈþºù¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡2017Ç¯ÅÙ¥ß¥¹ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æÈþºù(28)¤¬2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¡º£Ç¯¤Ï¤É¤ì¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡Æ©ÌÀ´¶¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤µºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤µÁý¤·Áý¤·¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£°æ¤Ï¡ÖNEWS ZERO¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡ÖTOKYO MX NEWS¡×¤Ê¤É¤Çµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç³èÆ°¡£24Ç¯2·î¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥à(NHK BS)¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£