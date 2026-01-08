サンキューマートに“バレンタイン”テーマの推し活アイテム登場 甘くてラブリーなラインナップ
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、バレンタインをテーマとした推し活アイテムを、全国のサンキューマート店舗で1月下旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、8日正午より先行予約を開始した。
【写真】推しがチョコレートにすっぽり入るぬいポーチも 商品ラインナップ
Z世代を中心に、推しのぬいぐるみと一緒におでかけや撮影を楽しむ「ぬい活」が広がっている。同店でもこれまでに多数の「ぬい活」アイテムを展開しており、「ぬいぐるみ用着ぐるみ」は累計販売数22万個を突破した。
今回は、「ぬいとイベントを楽しむ」をコンセプトに、バレンタインをテーマとした推し活アイテムを展開。甘さとときめきを感じられるデザインを取り入れ、“ぬい”との時間をより特別で楽しいものにしてくれるアイテムをラインナップした。今回登場するアイテムは、チョコレートやハートをモチーフに、推しのグッズをラブリーに演出できるデザインが魅力となっている。
「ぬいポーチ」や「ぬいぐるみ用セーター」など、単体での使用はもちろん、友人とおそろいで取り入れたくなる統一感のあるアイテムも展開。写真映えにもこだわり、SNSに投稿したくなるシリーズに仕上げた。
■ピックアップ商品
「ぬいぐるみ用セーター」
推しのイメージカラーに合わせてコーディネートできる。全8色展開で、チームカラーやおそろいコーデも楽しめる。
「ペアカードホルダー」
カードを2枚並べて収納できるカードホルダー。同じ推しのカードをそろえて世界観を楽しんだり、別々の推しを並べて自分らしい組み合わせを楽しんだりと、アレンジの幅が広がる。
