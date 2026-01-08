¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡¢±§ÅÄ¹¬Ìð¤¬1²óÀïÆÍÇË¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï8ÆüÅÐ¾ì¡¡Ãæ¹ñ¡¦¸þË²¤È·ãÆÍ¡ÒWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï¡Ó
¡þÂîµå WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º ¥É¡¼¥Ï(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Á11Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë)
À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë2026Ç¯ºÇ½é¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬7Æü¤Ë³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤Ë¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì)¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê(19°Ì)¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê(25°Ì)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ÅçÁª¼ê¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥ï¥Ã¥Ï¡¼¥Ö(¥«¥¿¡¼¥ë)¤Ë3-0¡Ê11-8¡¢11-4¡¢11-8¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¸Í¾åÁª¼ê¤Ï¥¢¥µ¥ëÁª¼ê(¥¨¥¸¥×¥È)¤ËÂè1¥²¡¼¥à¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¡£Âè4¥²¡¼¥à¤ÏÁê¼ê¤Ë2¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«Í¿¤¨¤º¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3-1(12-14¡¢11-8¡¢11-7¡¢11-2)¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÄÁª¼ê¤Ï¥·¥§¥ë¥Ù¥ê(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Âè1¥²¡¼¥à¤«¤é¶ÛÇ÷¤·¤¿ÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀËö¤Ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï°µÅÝ¤µ¤ìÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·3-1(12-10¡¢3-11¡¢11-8¡¢11-9)¤Ç2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(4°Ì)¤¬ÅÐ¾ì¡£1²óÀï¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶¯¹ë¡¦¸þË²Áª¼ê(11°Ì)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¢¦7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Î·ë²Ì
¾¾Åçµ±¶õ 3-0 ¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥ï¥Ã¥Ï¡¼¥Ö
¸Í¾åÈ»Êå 3-1 ¥¢¥µ¥ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥·¥§¥ë¥Ù¥ê
¥Á¥¦¡¦¥À¥ó 3-0 ¥ª¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥ó
ÎÓ»íÅï 3-0 ¥³¥È¥ó
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó 3-2 A¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó
F¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó 3-1 ¥Õ¥é¥ó¥Ä¥£¥¹¥«
¥É¥¥¥À 3-0 ¥è¥ë¥®¥Ã¥Á