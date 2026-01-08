観月ありさ、夫とペアルックで2ショット「素敵なご夫婦」 年末年始をハワイで満喫
俳優の観月ありさ（49）が8日、夫で建築関連会社社長の夫・青山光司氏のインスタグラムに登場。夫婦で年末年始を過ごす、仲むつまじい2ショット写真が公開された。
【写真】「素敵なご夫婦」観月ありさ＆青山光司氏の楽しげな夫婦2ショット ※ペアルックは4枚目
2人はハワイで年越しをしたよう。青山氏は「カウントダウンから良い年越しが出来ました。午年の象徴のような年にしたいです」とつづり、観月とおそろいの“パーティーメガネ”をかけて楽しげな夫婦ショットなど、複数枚の写真をアップした。
現地では、CHEMISTRY・川畑要 (46)とも再会したようで、中には川畑らとの集合ショットも。青山氏は川畑にメンションし、「いつも有難う御座います」と感謝していた。
コメント欄には「素敵なご夫婦 いつもありささんとの写真アップありがとうございます」などの声が寄せられている。
