きょうは冬型の気圧配置になり、山陰から北の日本海側で広く雪が降るでしょう。山沿いや内陸中心に積雪が増える見込みです。一方、関東など太平洋側は日差しが届きますが、北よりの風が強く吹き、風が冷たい一日になりそうです。

＜きょう8日（木）の各地の予想最高気温＞

札幌：-2℃ 釧路：3℃

青森：0℃ 盛岡：1℃

仙台：6℃ 新潟：3℃

長野：3℃ 金沢：4℃

名古屋：9℃ 東京：12℃

大阪：10℃ 岡山：8℃

広島：8℃ 松江：7℃

高知：12℃ 福岡：7℃

鹿児島：12℃ 那覇：17℃

あすは、日本海側の雪のエリアも次第に狭くなります。

三連休初日の土曜日は、午後から日本海側や北日本で雨の所が多いでしょう。気温も、この時期としては高い傾向です。ただ、日曜日からは強い寒気が流れ込み、日本海側で雪と風が強まり荒れた天気になります。西日本でも雪の降る所があり、北陸や東北の日本海側を中心に大雪になる所もあるでしょう。交通障害に警戒をしてください。太平洋側も三連休後半は冷え込みが厳しくなるため、体調管理に注意が必要です。