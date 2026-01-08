ベネズエラの地下に眠る石油は世界最大となる3000億バレル以上にのぼると推定される/Jesus Vargas/Getty Images

（CNN）ベネズエラの地下に眠る石油は世界最大となる3000億バレル以上にのぼると推定される。トランプ米大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領を捕らえた後、この膨大な埋蔵量に対し所有権を主張している。

化石燃料を崇拝し、米国の石油会社が数十億ドルを投資してこの「黒い金」を解き放つ構想をすでに打ち出しているトランプ氏にベネズエラ産の石油は魅力的に映る。

しかし、気候変動の専門家らは、この石油が世界で有数の不純な石油であることに警鐘を鳴らしている。

「ベネズエラの石油が『不純』と見なされているのは、イデオロギーの問題ではなく、物理的特性とインフラの問題だ」と、独立系シンクタンク、カーボン・トラッカーのエネルギー供給調査責任者ガイ・プリンス氏は指摘する。

ベネズエラで主流の原油は主に東部に広がるオリノコ・ベルトで産出される。重質のサワー原油と呼ばれ、糖蜜のように粘度が高く、軽質原油よりも地球温暖化の原因となる炭素濃度が高い。

その粘稠（ねんちゅう）性のため、重質原油は一般的に抽出が困難で、より多くのエネルギーを必要とする。「原油は油井から液体として流出するわけではない。通常は貯留層に蒸気を送り込むなどして加熱する必要がある」と、環境非営利団体オイル・チェンジ・インターナショナルの研究共同責任者ローン・ストックマン氏は言う。この作業に必要な大量のエネルギーは主に地球温暖化の原因となる天然ガスから生産される。

影響は抽出後も続く。硫黄含有量が高いため、ガソリンやディーゼルといった有用な製品への精製も困難でコストも高くつく。特殊な設備とエネルギーを大量に消費する工程が必要となり、気候汚染をさらに悪化させる。

さらに、「（ベネズエラの）インフラは老朽化し、メンテナンスも不十分なため、メタンの漏出、フレアリング、流出のリスクが高まっている」（プリンス氏）

コンサルティング会社ライスタッド・エナジーの排出調査責任者、パトリック・キング氏によると、現在、ベネズエラで生産される石油1バレルごとに排出される気候汚染物質の量は世界平均の倍以上だ。

米国の石油メジャーが介入すれば、気候への影響を軽減できる可能性がある。キング氏によると、こうした企業はすでに世界の石油事業の一部において排出強度の低減に成功している。しかし、削減できる量には「限界がある」ともいう。ベネズエラの石油採掘には大量のエネルギーが必要であり、大規模なフレア削減計画には多大な費用がかかるからだ。

プリンス氏は、より重要なのは、気候危機を食い止めるための世界的な取り組みに与える影響かもしれないと指摘する。「ベネズエラへの介入が気候にもたらす最も重大な影響は、大量の新たな炭素排出ではなく、間接的なものになる。クリーンエネルギーへの移行を阻害し、20世紀の資源紛争の考えを強化し、協調的な気候対策を鈍らせる不安定さを生み出すことになるだろう」