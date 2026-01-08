「あす大災害、だとしたら」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は、「避難の新たな選択肢"在宅避難"」について、社会部・災害担当の岩松祐希記者がお伝えします。

今後30年の間に発生する確率が約70％ともいわれる首都直下地震。政府が先月発表した、新たな被害想定では避難者数は最大480万人となっています。

政府の報告書でも「住民が避難所に集中し、定員を大幅に超過することが想定される」と指摘されています。ですので、避難所の過密や支援物資の不足が懸念されます。

■政府も推奨「在宅避難」とは？

そこで、新たな選択肢となるのが「在宅避難」です。

「在宅避難」は至急の支援を必要としない場合に、備蓄物資を活用しながら自宅で避難生活をおくることです。先月、政府も初めて「在宅避難を推奨する」と報告書に盛り込みました。

――「在宅避難」には、どんなメリットがあるんでしょうか。

プライバシーが確保され、生活リズムも保てるため、身体への負担やストレスを減らすことが出来ます。また多くの人が集まる避難所では感染症のリスクがありますが、在宅避難ではリスクを避けることができます。

■在宅避難が"可能" 目安は？

――在宅避難が可能になるのはどんな場合でしょうか。

自宅の場所や災害の規模にもよりますが東京大学大学院 目黒公郎教授によりますと、

・自宅の倒壊危険が低い

・周辺建物の倒壊や火災の危険性が低い

・家具や食器が散乱していない

・十分な備蓄品がある

などが、目安としてあげられます。

家具の固定など室内の対策は必要ですが、耐震化された住宅やマンションは、震度6強や7の揺れでも倒壊の危険性は低いとされています。

■自宅周辺の安全「被害想定マップ」などで確認を

さらに、自宅の安全性は周辺も含めて確認する必要があります。こちらは東京都が発表している被害想定マップです。

こちらは、全壊が想定される建物の棟数が示されていて、赤や黄色に色づけされた地域が全壊棟数が多いということになります。

ほかにも焼失棟数や液状化危険度なども見ることができます。

――こういったデータを活用し、自宅周辺の危険性も事前に確認しておけば、在宅避難の判断がしやすくなりますね。

ただ、もちろん在宅避難をしていても、危険を感じたらすぐに自宅を離れることが大切です。

■日常生活に備蓄を取り入れる「ローリングストック」

――在宅避難生活には備蓄も必要ですね。

はい、在宅避難はライフラインが止まっても自力で生活できることが前提です。備蓄は最低3日から1週間分が必要とされています。

こちらが大人2人の1週間分の備蓄品の一部ですが、水は42リットル。食料も無洗米6kgやレトルト食品、日用品もかなりの量が必要です。

――これだけ備蓄をしていると賞味期限などの把握が難しいなと感じてしまいます。

普段手に取らないものなので、管理が難しいですよね。そこで推奨されているのがローリングストックです。

「ローリングストック」は普段の食料を少し多めに買い置きし、古いものから普段の食事で消費する。そして消費した分をまた買い足す、というサイクルを繰り返すことで、常に一定の備蓄を保つという考え方です。この考えは、食品だけではなく日用品にも取り入れることが出来ます。

――日常生活に取り入れれば、備蓄もしやすくなると感じますね。

災害時、住み慣れた自宅で避難生活をおくる在宅避難は、自らの心身の負担を軽減するだけでなく避難所の負荷も減らせて、本当に支援が必要な人を助けることにもつながります。

膨大な避難者が発生する首都直下 地震 。行政だけでは対応しきれないため、住民同士で協力し乗り越えなければなりません。