¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¡¢Æ±¹ñ»æ¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë±¦¥Ò¥¶¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Èºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±£±£²·î¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÚ°Â¤Ï£¶Æü¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾Â¤ò»È¤¨¤ë¤³¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÉÚ°Â¤¬»î¹ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤È£²½µ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð£²£´Æü¤Î¥Õ¥©¡¼¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬Î×¤à£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÃË¤ÎÉüµ¢¤«¡×¡ÖÉÚ°Â¤ÎÉüµ¢¤Ï¿´¶¯¤¤¡×¡Ö¥±¥¬¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö£×ÇÕ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Éüµ¢¤·¤¿¤éÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¡×¡Ö¤Þ¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡ÖÉÚ°Â¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦£Ó£Â¡Ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ëµ¯ÍÑ¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£