京都金杯で重賞初制覇を飾ったブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かうことになった。横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝と初コンビを組む。「川田騎手もうまく乗ってくれたし、マイルが合うんだろうね。もちろん、力もつけている」と須貝調教師。このレースには武豊騎手＝栗東・フリー＝で出走予定のマジックサンズ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）と２頭出しになる。

名古屋大賞典で３着だったデルマソトガケ（牡６歳、栗東・須貝尚介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は交流重賞の佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月１２日、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）が目標。

アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）で転厩初戦を迎えるファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）は新たに横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝とコンビを組む。

また、武豊騎手＝栗東・フリー＝でクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）に挑む白毛のマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は来週にも栗東へ戻ってくる予定だ。