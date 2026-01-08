1児の母・木村文乃、胃腸休めるメニュー7品並んだ食卓披露「参考になる」「アイデアすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/08】女優の木村文乃が1月7日、自身のInstagramを更新。春の七草をつかったおにぎり中心の食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「アイデアすごい」胃腸休める手料理7品
木村は「人日の節句ということで七草がゆのところお粥を喜ぶ人が誰もいないのでおにぎりにしてしまいました」とつづり、食卓の写真を投稿。おにぎりの他、車麩のから揚げ、ほうれん草のおひたし、トマトの甘ポン和え、五目ひじき、かぼちゃ煮、鶏だんごと大根のスープと紹介し「代わりに他のおかずをいつもより精進、シンプルめにして 胃腸休めと無病息災を願って」作ったというメニューを披露した。
この投稿に「お料理上手すぎる」「料理本待ってます」「七草おにぎりアイデアすごい」「素敵なママすぎる」「お皿もお洒落」などとコメントが集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、七草を使ったおにぎりなど7品の手料理披露
◆木村文乃の食卓が話題
