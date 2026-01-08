JOY＆わたなべ麻衣夫妻、個人事務所設立発表 わたなべは「mai」に改名「とんでもなく軽いノリで」
【モデルプレス＝2026/01/08】タレントのJOY、モデルのわたなべ麻衣夫妻が1月8日、それぞれのSNSにて、所属事務所を退所し、個人事務所「JAM's flower」を設立したことを発表した。
【写真】夫婦で独立したタレント、密着2ショット
わたなべは「去年いっぱいで事務所を円満退社し今年から夫婦揃ってフリーになりました」と報告。「そのタイミングでJOYくんと『こっちの方が字面の並びよくね？』というとんでもなく軽いノリでわたなべ麻衣から【mai】に芸名を変更しました！」と改名も発表した。
JOYも自身のYouTubeにて、マネージャーとともに独立したことを報告。「当然怖いよね」と心境を明かしつつ、YouTube活動への意気込みや2026年の抱負を語った。
JOYは1985年4月15日生まれ、群馬県出身。モデルとしてデビュー後、端正なルックスとバラエティ豊かなキャラクターで一躍人気となり、現在はタレント、コメンテーターなど多方面で活躍している。2017年には高崎観光特使に任命。YouTubeでも地元の発信を精力的に行っている。
maiは1989年9月23日生まれ、広島県出身。モデルとして活動を始め、ドラマなど女優業にも進出。現在はタレント業のほか、日本化粧品検定1級を所持しており、美の発信や等身大のライフスタイル、仲睦まじい家族の様子が人気を博している。2人は、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年2月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
◆JOY＆わたなべ麻衣夫妻、個人事務所設立
◆JOY＆わたなべ麻衣夫妻、2019年に結婚
