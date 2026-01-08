2児の母・石川梨華、子供がおかわりした七草粥の工夫明かす「食べやすいように具材は…」
【モデルプレス＝2026/01/08】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月7日、自身のInstagramを更新。工夫をした七草粥を披露し、コメントが集まっている。
【写真】40歳元モー娘。「母の愛を感じる」工夫凝らした七草粥公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり、七草粥を中心とした食卓を投稿。「みんなで七草粥を食べました」という石川は「子供達も食べやすいように具材はみじん切りにして鶏がらスープの素を使って作ってみました」と工夫を凝らしたことを記している。そのおかげで「長男は七草粥おかわりしてくれた 次男もよそった分は食べてくれました」と笑顔の絵文字を付け、嬉しそうな様子で報告。その他「食べてくれなかった時のために塩むすび」やウインナー、卵焼き、数の子明太など鮮やかな食卓を公開している。
この投稿に「美味しそう」「塩むすびに母の愛を感じる」「優しい食卓」「卵焼き美しい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元モー娘。「母の愛を感じる」工夫凝らした七草粥公開
◆石川梨華、工夫を凝らした七草粥を公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり、七草粥を中心とした食卓を投稿。「みんなで七草粥を食べました」という石川は「子供達も食べやすいように具材はみじん切りにして鶏がらスープの素を使って作ってみました」と工夫を凝らしたことを記している。そのおかげで「長男は七草粥おかわりしてくれた 次男もよそった分は食べてくれました」と笑顔の絵文字を付け、嬉しそうな様子で報告。その他「食べてくれなかった時のために塩むすび」やウインナー、卵焼き、数の子明太など鮮やかな食卓を公開している。
◆石川梨華の七草粥に反響
この投稿に「美味しそう」「塩むすびに母の愛を感じる」「優しい食卓」「卵焼き美しい」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】