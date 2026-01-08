安田成美、土鍋で作った七草粥＆長男作の“張子の馬”披露「家庭的で素敵」「息子さんセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】女優の安田成美が1月7日、自身のInstagramを更新。手作りの七草がゆを披露し、反響が寄せられている。
【写真】人気芸人の女優妻「センス抜群」息子作の馬飾り＆ほかほか七草粥
安田は「一年みんなが健康でありますように」とつづり、写真を投稿。土鍋で作られた七草粥と、梅干しや昆布、漬物などがテーブルに乗せられている。また白い馬の飾りも一緒に写っており「長男が作ってくれた張子のお馬」だと記している。
この投稿に「七草がゆ美味しそう」「家庭的で素敵」「息子さんセンス抜群」「長男君作のお馬さん可愛い」「季節を大切にするの素敵」「最高の家族」「心がほっこり」などとコメントが集まっている。
安田は1994年にとんねるずの木梨憲武と結婚し、二男一女を出産。木梨が自身のInstagramで、3人の名前が長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさんであることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の女優妻「センス抜群」息子作の馬飾り＆ほかほか七草粥
◆安田成美、手作り七草がゆ披露
安田は「一年みんなが健康でありますように」とつづり、写真を投稿。土鍋で作られた七草粥と、梅干しや昆布、漬物などがテーブルに乗せられている。また白い馬の飾りも一緒に写っており「長男が作ってくれた張子のお馬」だと記している。
◆安田成美の投稿に反響
この投稿に「七草がゆ美味しそう」「家庭的で素敵」「息子さんセンス抜群」「長男君作のお馬さん可愛い」「季節を大切にするの素敵」「最高の家族」「心がほっこり」などとコメントが集まっている。
安田は1994年にとんねるずの木梨憲武と結婚し、二男一女を出産。木梨が自身のInstagramで、3人の名前が長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさんであることを公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】