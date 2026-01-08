¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»ë»¡¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤ë»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÈãÈ½Åê¹Æ¤ËÇÈÌæ
¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»²±¡µÄ°÷¤¬2026Ç¯1·î7Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¾Àî¤ë¤¤»²±¡µÄ°÷¤ÎXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤ë»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃ¯¤¬¤É¤³¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¡×¤ÎÀ¼
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¤éÆüËÜ¤ÎµÄ°÷ÃÄ¤¬5Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬¤ì¡¢6Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎË¬Ìä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò½°±¡µÄ°÷¤ÏX¤Ç¡¢µÄ°÷ÃÄ¤ÎÃæ¤ËÆ±ÅÞ¤ÎÂ¿¥±Ã«Î¼½°±¡µÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÑÍýÅª¤Ë¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ë¬Ìä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾¾ÀîµÄ°÷¤Ï5Æü¤ËX¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î·Þ·âÎ¨¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ó¡¼¥à¡ËËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ë»¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥é¥µ¡¼¥ëµÄ°÷¤Ï7Æü¤ËX¤Ç¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¬¥¶¤Î»Ò¶¡Ã£¤ò»¦¤·¤¿»¦¿ÍÊ¼´ï¤ò»äÃ£¤â¿¿»÷¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤ë»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤¯ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡×¤ÏÃ»µ÷Î¥¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤äÇ÷·âË¤ÃÆ¤Ê¤É¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥é¥µ¡¼¥ëµÄ°÷¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ò»¦¤·¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃ¯¤¬¤É¤³¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤·¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤È¤¤¤¦º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£