今日8日の近畿は、北部を中心に断続的に雪が降り、紀伊半島でも雪や雨の所があるでしょう。その後は、11日(日)から12日(月・祝)にかけて、また一段と強烈な寒気が流れ込む見通しです。日本海側の沿岸部では雪と風が強まって荒れた天気となる恐れがあり、中部・南部でも積雪となるかもしれません。3連休後半は成人式が行われる自治体が多いですが、路面状況をよく確認し、時間に余裕をもってお出かけください。

今日8日 近畿北部は断続的に雪や雨 京都市内も雪の可能性

今日8日昼前、近畿地方の上空には強い寒気が流れ込んでおり、北部を中心に断続的に雪や雨が降っています。中部、南部は晴れている所が多いですが、紀伊半島でも雪雲・雨雲の流れ込んでいる所があります。



北部では、今日8日の午後から明日9日朝にかけても雪や雨の降る所が多いでしょう。吹雪による視界不良や、積雪による路面悪化に注意が必要です。積雪の多い地域ではなだれにも注意してください。なお、今日8日は、中部・南部でも、京都市内や大津市内、それに紀伊山地周辺に雪雲・雨雲が流れ込む可能性があります。



今日8日は寒気の影響で気温の上がり方が鈍く、日中の最高気温は、大阪と神戸は9℃、京都は8℃までしか上がらない見込みです。お出かけの際は厚手のコートを着るなどして、しっかり防寒してください。



また、明日9日朝の最低気温は、今朝より大幅に低くなる所が多く、氷点下の冷え込みとなる所が増える見込みです。北部や紀伊山地の道路を中心に路面凍結にお気をつけください。

11日〜12日 強烈寒気流入 近畿は太平洋側でも積雪か

明日9日は、次第に上空の強い寒気は抜けていきますが、11日(日)にはまた一段と強烈な寒気が近畿地方に流れ込む見込みです。上空1500メートル付近でマイナス6℃以下の寒気が近畿地方を覆い、マイナス9℃以下の寒気が中部の辺りまで流れ込む時間帯もあるでしょう。



これにより、3連休中日の11日(日)、近畿の北部は断続的に雪となり、夜は降り方が強まるでしょう。沿岸部を中心に風も強まり、荒れた天気となる恐れがあります。吹雪による見通しの悪化や高波に注意が必要です。また、西よりの風にのって大阪など中部、南部にも雪雲・雨雲が流れ込み、あちらこちらで雪や雨となる可能性があります。普段、雪の少ない所でも11日(日)から12日(月・祝)の朝にかけて積雪となるかもしれません。成人式など予定のある方は路面状況や交通情報などをよく確認し、時間に余裕をもってお出かけください。

11日〜12日は一段と厳しい寒さ

10日(土)は、暖かい空気が流れ込み、日中の最高気温は近畿各地で平年より高くなる見込みです。しかし、11日(日)は、真冬の空気に入れ替わり、気温が急降下するでしょう。11日(日)と12日(月・祝)の最高気温は、大阪、神戸、京都は7℃前後、豊岡や彦根では、2℃から5℃くらいまでしか上がらず、昼間でも凍える寒さになる見込みです。3連休後半のお出かけは、最大限の寒さ対策を行ってください。