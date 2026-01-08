¡ÖÆÃµ»¤Ï¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¡×²û¤«¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ò¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤ÇºÆ¸½¡Ö¼õ¸³¼Ô¡§ÌîÂô²í»Ò¡×¡ÖÌÌÀÜ´±¡§µÜÂ¼Í¥»Ò¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡×¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¤¬¸ø³«
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¸ø¼°X¤ò7Æü¤Ë¹¹¿·¡£¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²û¤«¤·¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ò¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤ÇºÆ¸½¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¡£ÅÂÆ²¡×ÌîÂô²í»Ò¡õµÜÂ¼Í¥»Ò¡õ²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬±é¤¸¤ë¡È¥¤¥ª¥Ê¥º¥óÌÌÀÜ¡É
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥óÌÌÀÜ with ¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡¢2000Ç¯Âåº¢¤Ë½Ð²ó¤Ã¤¿¥¢¥¹¥¡¼¥¢¡¼¥È¡ÊAA¡Ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ò¡Ö¼õ¸³¼Ô¡§ÌîÂô²í»Ò¡×¡ÖÌÌÀÜ´±¡§µÜÂ¼Í¥»Ò¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡×¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸µ¥Í¥¿¤Ï3ÂÐ1¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤ÇÌÌÀÜ´±¤¬¡¢ÍúÎò½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃµ»¤Ï¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËâË¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡¢ËâË¡¡©¡×¤Ê¤É¤È¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¼Áµ¿±þÅú¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÌÌÀÜ´±¤Ï2¿Í¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼õ¸³¼Ô¤¬ÌÌÀÜÃæ¤Ë¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥¯¥¨¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï3¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥®¥¬¤¦¤Þ¥Ã¥·¥å¡Ä¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢²¿¸Î¸ø¼°¤Ç¥³¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÀ¼Í¥¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ó¤è¡×¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥óÌÌÀÜºÇ¹â¡ªÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥³¥é¥Ü¡£ÅÂÆ²¡×¡Ö¥¤¥ª¥Ê¥º¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤À¤í¥³¥ì¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥µ¥¿¥ó¤ÊÌîÂô¤µ¤ó¡£¡£¡×¡Ö¤³¤³¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÏ·¿Í²ñ¥Û¥¤¥Û¥¤¤À¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
