東横イン「推しごとお疲れさまプラン」で推しとホテルステイ気分 疲れた身体を癒すグッズも
東横インは、6店舗で販売していた「推しごとお疲れさまプラン」に数量限定で東横INNオリジナルボックスを追加し、販売する。また、今回の販売から対象店舗を26店舗に拡大する。
【写真】全国各地の東横INNがめじるしアクセサリーに
同プランは、推し活で疲れた身体を癒すグッズ（入浴剤・ホットアイマスク・フットケアシート）を推しとの撮影にも使える東横INNオリジナルボックスに入れてもらえるプラン。先着2人まで、『ReFa STRAIGHT IRON PRO』をレンタルできる。
オリジナルボックスの表面は客室、裏面は東横INNの外観をデザイン。表面はクリアポケットがついているのでアクリルスタンドやチェキを入れたり、推しの名前を書いたりして楽しむことができる。推しが東横INNの客室で自分に語りかけてくれるので一緒に宿泊しているような気分に。
また、裏面は東横INNの外観になっているので客室でアクリルスタンドと一緒に記念撮影もできる。販売価格は通常料金にシングルはプラス450円、ダブル・ツインはプラス800円。
