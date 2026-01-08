出口夏希＆櫻井海音『ストロボ・エッジ Season2』出演 『アオハライド』双葉と洸が世界線越え共演、原作者も興奮【コメントあり】
俳優・福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がW主演するWOWOWの連続ドラマW‐30『ストロボ・エッジ Season2』（9日午後11：00放送＆配信スタート）に、同局連続ドラマ『アオハライド』シリーズで主演を務めた出口夏希と櫻井海音の出演が決定した。同作の主人公である吉岡双葉（出口）と田中洸（櫻井）が、同じ役柄のまま『ストロボ・エッジ』の世界に登場するクロスオーバーが実現し、ファン待望の特別なコラボレーションとなる。
原作は、咲坂伊緒氏による同名漫画。2007年から『別冊マーガレット』で連載され、全10巻で累計発行部数800万部を突破したヒット作で、『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』へと続く“青春三部作”の原点として知られる。真っ直ぐで切ない初恋の感情を描いた物語は、今なお多くの支持を集めている。
『ストロボ・エッジ』は、『アオハライド Season1／Season2』の制作陣が再集結。原作の名場面や名ぜりふを丁寧に映像化し、Season1とSeason2の2部作構成で物語を描く。主人公・木下仁菜子（福本）と一ノ瀬蓮（高橋）を軸に、片想いを抱える高校生たちの揺れ動く心情を、瑞々しい映像美で表現する。
Season2では、高校2年生となった仁菜子と蓮、安堂拓海（山下幸輝）が同じクラスで新学期を迎える。そこへ、蓮と安堂の中学時代の後輩・杉本真央（吉柳咲良）が入学。過去に起きた“ある事件”が明らかになることで、3人の関係は大きく揺れ動いていく。
約3年ぶりに双葉を演じた出口は「双葉として参加できて、戻ってくることができて嬉しかったです」と出演に喜び。櫻井も「現場に入るとスタッフのみなさんが“双葉と洸が戻ってきた”と言ってくださり、自信を持って届けられると感じました」と再演への思いを語った。原作者の咲坂氏も「ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!」と期待を寄せている。
さらに、出口と櫻井の姿も収めた最新本予告映像と、Season1の舞台裏を追ったスペシャルメイキング映像も公開された。Season1に続き、Season2〈全6話〉はTVerでの見逃し配信も決定。WOWOWオンデマンドではSeason1全話とあわせ、シリーズを一気に楽しむことができる。
●出口夏希（吉岡双葉役）コメント
＜出演が決定した際のお気持ち＞
『ストロボ・エッジ』は私も青春時代に読んでいた作品なので、双葉として参加できて、戻ってくることができて嬉しかったです。
＜撮影現場の雰囲気＞
短い間の撮影でしたが、和気あいあいとした楽しい現場でした。
＜視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ＞
洸と双葉がまた戻ってきました！『ストロボ・エッジ』の世界観を楽しむ中で、ぜひ懐かしい気持ちになっていただけたらと思います。お楽しみに！
●櫻井海音（田中洸役）コメント
＜出演が決定した際のお気持ち＞
こんな素敵な世界線があっていいのか！ 双葉と洸が『ストロボ・エッジ』の世界で生きている。幸せな気持ちでいっぱいでした。『アオハライド』を撮影していた約3年前の気持ちを鮮明に思い出しながら、木村組での撮影を楽しむことができました。正直、衣裳合わせの時点では、自分自身が洸を演じることができるのか不安もありましたが、現場に入るとスタッフのみなさんが「双葉と洸が戻ってきた」と言ってくださったことで、自信を持ってまた視聴者のみなさまにお届けできます。
＜撮影現場の雰囲気＞
『アオハライド』を撮影していた時と変わらぬ温かさでまた僕等を迎えてくださり、すごく安心感に満ちあふれた現場でした。3年前に『アオハライド』を作りあげたスタッフのみなさまと、またこうして洸として再会できたこと、非常に嬉しく思います。短い間での撮影でしたが、それだけでも原作へのリスペクトと愛を感じる。そんな現場でした。
＜視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ＞
『アオハライド』と同様に、原作愛に溢れたスタッフ、キャストが咲坂先生の世界を実写に落とし込んでいます。そして、我々が演じさせていただいた双葉と洸が作品を飛び越えてやってきました。どのように出てくるのか、その後の双葉と洸がどんな生活を送っているのか、期待を膨らませながら『ストロボ・エッジ』を楽しんでください！
●咲坂伊緒（原作者）コメント
＜双葉役の出口夏希、洸役の櫻井海音のご出演に関して＞
このお話を伺った時、まず最初に「まじですか!?いいんですか!?」とテンションがすごい事になったのを覚えています。出口さん、櫻井さん、どちらも益々ご活躍ですが、そんな中でもう一度双葉と洸になってくださる事を快諾していただけたと聞き、作者として、そしてもはやおふたりのファンとしても本当にありがたく、嬉しかったです！ ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!
＜視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ＞
『アオハライド』に続き、『ストロボ・エッジ』も2シーズンに渡って細部まで丁寧に描いていただけた事は、本当にありがたくて幸せな事だと実感しております。 福本さん、高橋さんをはじめとしてキャストの皆さんがみんな続投!!という事で益々楽しみですね！ SNSで見かける皆さんの感想もとても温かく、それもまた嬉しいです！ Season2も是非一緒に盛り上がりましょう！
