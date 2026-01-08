【大雪警報】新潟県・十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町などに発表 8日12:38時点
気象台は、午後0時38分に、大雪警報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。またなだれ注意報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町などに発表 8日12:38時点
中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■十日町市
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
9日にかけて注意
■糸魚川市
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■上越市
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■湯沢町
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■津南町
□大雪警報【発表】
積雪 9日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意