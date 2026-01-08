気象台は、午後0時38分に、大雪警報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。またなだれ注意報を十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

中越、上越では、9日明け方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■十日町市

□大雪警報【発表】

積雪 9日明け方にかけて警戒

12時間最大降雪量 60cm





□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■糸魚川市□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■妙高市□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■上越市□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■南魚沼市□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■湯沢町□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意■津南町□大雪警報【発表】積雪 9日明け方にかけて警戒12時間最大降雪量 60cm□なだれ注意報【発表】9日にかけて注意