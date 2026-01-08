¾ëÅç·ò»Ê»á¤¬¡Ö´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅ·Å¨¡É¤ÎÅê¼ê¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Î¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Ê49¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎRKBËèÆüÊüÁ÷¡Ö¾ëÅç·ò»Ê¤ÎJÅª¤ÊÄà¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄµ£»á¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Ë¡¢¸µÀ¾Éð¡¢ÃæÆü¤ÎÏÂÅÄ°ì¹À»á¤òµó¤²¡Ö¤É¤³Åê¤²¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤È»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾ëÅç»á¤Ï¤É¤¦¤«¡£¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÅê¼ê¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾ëÅç»á¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÅê¼ê¤Ï¤¤¤¿¤è¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤ÈÅö¤¿¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡ÖµÕ¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÀä¹¥Ä´¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ó¤È¤«¡£´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÀ°Õ¤ÊÅê¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÅê¼ê°Ê³°Á´°÷¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¤Ï¡ÈÅ·Å¨¡É¤À¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤ÏÅÏÊÕ½Ó²ð¤È¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¤¬¤ª¤ë¤ó¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸µ¥í¥Ã¥Æ¤ÇÄÌ»»87¾¡¤ÎÅÏÊÕ½Ó²ð»á¤Ï°¦¾Î¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡×¡£ÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤«¤éÅê¤²¤ë²¼¼êÅê¤²¤ÎÅêµå¤¬¡ÈÀ¤³¦°ìÄã¤¤¡É¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤ÇÂÇ¼Ô¤òµí¼ª¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅç»á¤Ï¡Öº£¤Ï¥Þ¥·¥ó¤È¤«¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢²£¤«¤é¡¢²¼¤«¤éÅê¤²¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£Îý½¬¤Ç¤¤ó¤â¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£