ウーマンラッシュアワーの中川パラダイスが７日、鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。現在の仕事を明かした。

中川は、相方の村本大輔が渡米するなどして、漫才の仕事がなくなったことから、劇場に立つこともできず、当然仕事は激減。仕事は自分で探しているといい、鬼越が「今は主にどういう仕事を？」と質問。

中川は「忙しいよ。スナックやってるの知ってる？歌舞伎町で」とスナックを経営しているといい、鬼越も「スナックやってるの？ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩチャンピオンが？」とびっくり。中川は「エンタメスナックっていって、グラビアアイドルやセクシー女優や若手芸人とか。（自分も）ほぼほぼフルタイム。今日も店を抜け出してきてる」といい、鬼越も「どっちが本業か分からない」と苦笑。中川は「生活とはそういうもの。相方がいなくなったら君たちもこうなる」と苦笑いだ。

他にも「なかよしパラダイス」という制作会社を立ち上げたといい、三重テレビの深夜枠を購入。鬼越が「何時ですか？」と聞くと「深夜３時２０分」といい、「深すぎるって」「みんな寝てるでしょ」と驚いていた。