今回は、婚約した社長の娘に、不幸が近づいていた話を紹介します。

世間知らずなお嬢様の社長の娘…

「俺の働く会社に、社長の娘が役員として働いています。そこで、俺は社長の娘に近づき、社長の娘と結婚して次期社長になることを目論みました。

社長の娘は世間知らずなお嬢様で、たぶん今まで男性と交際したことがないようです。で、俺が優しく接し、褒めまくったらすぐに俺のことを好きになり、交際を開始。

そして付き合って半年後、社長の娘と婚約し、ほっとしましたね。『これで会社は俺のものだ……』と思ったからです。社長は最近『そろそろ社長の座を降りたい』と言っていましたし……。

ちなみに俺には長年付き合っている彼女がいます。ただ社長の娘と結婚しても、彼女と別れる気はないですよ。それに社長の娘には、愛情なんてないですから。

社長から次期社長の座を譲ってもらったら、社長の娘は会社から去ってもらう予定です」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ 社長の娘は、まさか婚約者がこんなことを考えているなんて、想像もしていないですよね。ただ、この男性の思うようにスムーズにいくとは、とても思えないのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。