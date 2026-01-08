【第7話】 1月8日 公開

講談社は1月8日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第7話「ラーメンはお熱い」をヤンマガWebに公開した。

本作は第1回ヤングマガジンXコンペを勝ち抜いたエントリー作品「隣の席の無口ギャルに餌付けしたら」の連載化作品。好きな時間に好きなだけ食べる自由奔放な保知矢（ほちや）さんと、現実に興味の薄い低燃費な高校生・米沢のりとによる凸凹ラブコメ。

第7話では、テストが終わり、クラスメイトたちから打ち上げに誘われた米沢。だが、待ち合わせ場所にいたのは露出気味の私服を着た保知矢さんだけで……。

現在ヤンマガWebでは全話が無料で公開されている。

【あらすじ】

現実に興味の薄い低燃費な高校生・米沢のりとは、同じクラスの保知矢（ほちや）さんが気になって仕方がない。周りを気にせず、好きな時間に好きなだけ食べる自由奔放な自分とは正反対の彼女から、どこか目が離せなくなっていく…。