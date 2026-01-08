「美男美女」「見つめ合ってニヤけてる2人が可愛すぎ」浦和MF渡邊凌磨&モデル妻のルームウェア2ショットが話題に
浦和レッズに所属するMF渡邊凌磨の妻でモデルの前田希美さんが7日、インスタグラム(@maeda_nozomi)で夫婦のルームウェア姿を披露した。
前田さんは「着心地がやみつきになる ルームウェア」と綴り、自身がプロデュースするレディースアパレルブランド『N WITH.』のルームウェアを着た夫婦の動画を投稿。愛犬とともに撮影を行う様子が収められている。
ファンからは「美男美女ご夫婦ですね」「撮影中に見つめ合ってニヤけてる2人が可愛すぎる」「目合わせるとこきゅんとした」「ペアのルームウェアかわいいすぎる〜」「このご家族かわいすぎ!」「お揃いパジャマすっごい気になります!」などのコメントが届いた。
渡邊は昨年4月に前田さんとの結婚を発表。同年のJ1リーグ戦で29試合7得点の活躍を見せたほか、夏のクラブワールドカップでは3試合で1ゴールを記録した。
前田さんは「着心地がやみつきになる ルームウェア」と綴り、自身がプロデュースするレディースアパレルブランド『N WITH.』のルームウェアを着た夫婦の動画を投稿。愛犬とともに撮影を行う様子が収められている。
ファンからは「美男美女ご夫婦ですね」「撮影中に見つめ合ってニヤけてる2人が可愛すぎる」「目合わせるとこきゅんとした」「ペアのルームウェアかわいいすぎる〜」「このご家族かわいすぎ!」「お揃いパジャマすっごい気になります!」などのコメントが届いた。
渡邊は昨年4月に前田さんとの結婚を発表。同年のJ1リーグ戦で29試合7得点の活躍を見せたほか、夏のクラブワールドカップでは3試合で1ゴールを記録した。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る