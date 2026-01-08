千葉GK若原智哉が契約更新「昨年最高の応援があったからこそJ1に昇格できたと思っています」
ジェフユナイテッド千葉は8日、GK若原智哉(26)と契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決定したと発表した。
若原は昨季に京都サンガF.C.から完全移籍で加入。J2リーグ戦7試合、J1昇格プレーオフ全2試合に出場し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、「ジェフに関わる全てのみなさん、昨年最高の応援があったからこそJ1に昇格できたと思っています。本当にありがとうございました。そしてその応援を背に今年もプレーできること本当に嬉しく思います。今年はJ1の舞台で躍動する姿をみせられるように頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
