　福島ユナイテッドFCは7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。

　クラブ公式サイトによると、今回のコンセプトは「軌跡」。デザインについて「歴代ユニフォームの要素を切り取り、パッチワーク風にデザインすることで、クラブの軌跡を表現。現行エンブレムと共に積み上げた歴史と想いを身に纏って、力強く戦う覚悟が込められています」と紹介している。

　フィールドプレーヤーは1stが赤、2ndがライトグレー。GKは1stが水色、2ndが黄色となっている。

　クラブが公式X(@fufc_staff)で新ユニフォームを公開すると、「これは…!」「そう来たか」「真ん中の鳳凰、厳かでかっこいい!」「凄いな…!!!」「過去のめっちゃ好きなユニフォーム欲張りセットだ!」「百年構想リーグユニフォームデザイン部門、俺の中では優勝です」といった反応が寄せられた。

　福島は昨季J3リーグ戦で10位。今オフにはFW三浦知良(←横浜FC/期限付き移籍)やGKチョン・ソンリョン(←川崎F/完全移籍)らを獲得した。