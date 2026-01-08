藤枝退団FWが欧州クラブに加入決定
藤枝MYFCは8日、2025シーズンをもって契約満了となったFWディアマンカ・センゴール・チェク(24)の移籍先が、モスタ(マルタ1部)に決まったことを発表した。
セネガル出身の同選手は2025年にヘバル(ブルガリア1部)から加入し、同年8月に栃木SCへ期限付き移籍。今月4日に契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWディアマンカ・センゴール・チェク
(Diamanka Senghor Cheikh)
■生年月日
2001年1月20日(24歳)
■出身地
セネガル
■身長/体重
189cm/88kg
■経歴
エルチェU-19-エルチェ(スペイン1部)-コルシェンセ(ポルトガル3部)-ヘバル(ブルガリア1部)-藤枝-栃木SC-藤枝
■Jリーグ通算成績
J2リーグ:15試合1得点
J3リーグ:4試合
