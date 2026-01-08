　藤枝MYFCは8日、2025シーズンをもって契約満了となったFWディアマンカ・センゴール・チェク(24)の移籍先が、モスタ(マルタ1部)に決まったことを発表した。

　セネガル出身の同選手は2025年にヘバル(ブルガリア1部)から加入し、同年8月に栃木SCへ期限付き移籍。今月4日に契約満了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●FWディアマンカ・センゴール・チェク

(Diamanka Senghor Cheikh)

■生年月日

2001年1月20日(24歳)

■出身地

セネガル

■身長/体重

189cm/88kg

■経歴

エルチェU-19-エルチェ(スペイン1部)-コルシェンセ(ポルトガル3部)-ヘバル(ブルガリア1部)-藤枝-栃木SC-藤枝

■Jリーグ通算成績

J2リーグ:15試合1得点

J3リーグ:4試合