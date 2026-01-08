ニコンは1月7日（水）、Zマウントの標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」を海外で発表した。日本国内では現時点で未発表となっている。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する交換レンズ。約350gと本体を軽量に仕上げた。風景からスナップ、テーブルフォトまで幅広い撮影シーンに対応しつつ、持ち歩きやすさを重視したモデルとしている。

AF駆動にはステッピングモーター（STM）を採用。動画撮影時も静かで滑らかな動作を実現したという。対応カメラでハイレゾズーム機能使用時は、最大210mm相当までズーム範囲を拡張できる。

撮影倍率は最大0.5倍（焦点距離70～105mm時）で、最短撮影距離は広角端0.2m、望遠端0.28m。

鏡筒部はズームリングとコントロールリングを配置。コントロールリングには、フォーカス、絞り、露出補正、ISO感度などを割り当てられる。防塵・防滴にも配慮した。

Zマウントレンズには既に同等の焦点域を持つ標準ズームレンズとして、F値がF4固定のS-Lineシリーズ「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」（直販価格：15万4,000円）と、望遠200mmまで対応し、重量約570gの「NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR」（直販価格：12万5,400円）がラインアップされている。