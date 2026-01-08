ブリスベン国際

大会期間：2026年1月4日～2026年1月10日

開催地：オーストラリア ブリスベン

コート：ハード（屋外）

結果：[アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ] 1 - 2 [リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノク]

ブリスベン国際第5日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第4シードのアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワとリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが対戦した。

第1セットはリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが6-2で先取。第2セットはアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワが7-6で奪い返したが、第3セットはリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが10-7で制し、リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

