【テニス速報】 ブリスベン国際 第5日 アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ vs リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノク
ブリスベン国際
大会期間：2026年1月4日～2026年1月10日
開催地：オーストラリア ブリスベン
コート：ハード（屋外）
結果：[アレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワ] 1 - 2 [リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノク]
ブリスベン国際第5日がオーストラリア ブリスベンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第4シードのアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワとリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが対戦した。
第1セットはリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが6-2で先取。第2セットはアレクサンドラ パノワ / イリーナ フロマチェワが7-6で奪い返したが、第3セットはリュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクが10-7で制し、リュドミラ キチェノク / ナディヤ キチェノクがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-08 12:32:06 更新