TWICE（トゥワイス）のNAYEON（ナヨン）、MOMO（モモ）、JIHYO（ジヒョ）、TZUYU（ツウィ）が、ランジェリーブランドVictoria’s Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）のバレンタインデーコレクションのビジュアルに登場した。

4人は2025年10月、アメリカ・ニューヨークで行われた同ブランドのショーに出演してパフォーマンスを披露。今回のビジュアルでは、Victoria’s Secret PINKのバレンタインデーコレクションのランジェリーをそれぞれに纏っている。

ナヨンは真っ赤なブラにチェリー柄のキャミソールを重ねたスタイル。ローウエストのパンツからはウエストを覗かせた。ジヒョはジーンズに「Love Pink」と書かれたTシャツを合わせたコーディネート。日々のトレーニングで鍛え抜いた腹筋を大胆に見せている。

モモはメンバーカラーのピンクでまとめ、ピンクのブラの上にチェリー柄のキャミソールと、ふわふわのハート柄ガウンを重ね着。エクステでロングになったヘアスタイルを緩く巻き、エレガントなムードだ。そしてツウィは、ショート丈Tシャツの上にビビッドピンクのハート柄ブラを重ねた大胆なコーディネートで登場した。

SNSでは「最高のコラボ」「絶対に欲しい！」「ピンク似合いすぎ」「リアルクイーンだ」「破壊力最強のももりん」「ももりんの着てるの全部欲しい」「ツウィちゃんの着こなし斬新」「ももりん可愛すぎ！」など様々な反響が起こっている。

