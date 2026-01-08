SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤Î¾¯¤·¿¤Ó¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¡õÁ´¿ÈÇò¥³ー¥Ç¤Ë¡Ö²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡£CORTIS¤ÈÊÂ¤Öµ®½Å¤Ê»Ñ¤â¸ø³«
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤¬1·î7Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①②¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ÎÇò²¦»Ò¡¦SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å ③CORTIS¤È¸òÎ®¡ª ④ÆüËÜ¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ë¹ßÎ×
¢£SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡¢Dior¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»Ò¸¤¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì
¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¾¯¤·¿¤Ó¤¿È±¤ÎÌÓ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤Þ¤ë¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¸¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÇò²¦»Ò¥·¥êー¥ºÂç¹¥¤¡ª¡×¡Ö¥ß¥ó¥®¥åÈ±¿¤Ó¤¿¤Í～¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤«¤é¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë»÷¹ç¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ß¥ó¥®¥å¡Ä¹¥¤¡×¡ÖÍÄ¤¯¸«¤¨¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñー¥Þ¤Ç²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖDior¤È¤ÎÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£SEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¤¬CORTIS¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥Ïー¥È¥Ýー¥º¡ª
¤Ê¤ª²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤âÍè¾ì¡£¥ß¥ó¥®¥å¤ÈCORTIS¤Î5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë»Ñ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤È°ì½ï¤Ë¼ê¤Ç¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤òºî¤Ã¤¿CORTIS¤ÎJAMES¡Ê¥¸¥§ー¥à¥¹¡Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ö¥Á¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ÇÆüËÜ¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡©
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç2025Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤«¤é¹õÈ±¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ±·¿¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢8¡¢9ËçÌÜ¤Ç¤ÏÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¤è¤¦¤ÊË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£