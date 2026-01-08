¾®¼ê¿Ìé¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¥Ä¥À¥±¥ó¡×¡ª20Ç¯Íè¤Î¿Æ¸òÌÀ¤«¤·¼«¿È¤Î¡ÈÄã²»¥Ü¥¤¥¹¡É¤òÇä¤ê¹þ¤ß
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿Ìé¡Ê52¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¾®¼ê¡£¡ÖÂÇÅÝ¥Ä¥À¥±¥ó¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¡Ö¤ª¤Ã¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¾®¼ê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤³¤½¤³Äã²»¤Î¤¤¤¤À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¥Ä¥À¥±¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î»þ¤ÏËÍ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏËÍ¤¬ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢20Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¡×¤È²òÀâ¡£¡ÖËÍ¤¬Äã²»¤Ç¤ª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÄã²»¤Ç¡¢¤·¤«¤â´éÌÌ¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡×¡Ê8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¡¦²¬ºê¼Ó³¨¤«¤é¤â¡Ö¥Ä¥À¥±¥ó¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤À¼¤Î¿Í¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£