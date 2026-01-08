TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。ガソリン価格が4年半ぶりの安値をなったことについて言及した。

経済産業省が7日発表した5日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、2025年12月22日の前回調査より2円30銭安い155円70銭で、21年6月以来、約4年半ぶりの安値水準となった。

安住アナは「ガソリンは税金なくなって安くなったんですが、今度は一方、相対的に灯油が高いなっていう印象にもなります」と自身の受け止めを話した。

今回の安値の要因は、国内の減税と、ロシアとウクライナの和平交渉が進展するとの期待感を背景に、ロシア産の供給拡大を見込んで原油相場が下落した影響が出たとみられる。

ガソリン税に1リットル当たり25円10銭を上乗せする暫定税率は、25年12月31日に廃止された。政府は急な値下がりによる混乱を避けるため、12月中旬にかけて補助金を暫定税率と同額まで徐々に増やした。補助金は税率廃止と同時に終了し、前後で店頭価格はほとんど変わらなかった。

5日の店頭価格は高知県を除く46都道府県で値下がりした。高知県は横ばいだった。最安値は愛知県の147円70銭、最高値は鹿児島県の167円90銭。

軽油は前回調査より1円60銭安い143円90銭だった。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分）当たり2181円で、前回から17円下がった。