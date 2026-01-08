◇AFC U23アジアカップ(日本時間7日、サウジアラビア)

サッカーU23アジア杯のグループステージ、日本、カタール、UAE、シリアの4チームで争うグループBの初戦が7日に行われました。

2024年の前回大会で2度目の優勝を達成した日本。大会連覇に向けて日本はシリアとの初戦を迎えました。

日本は前半開始早々、今大会10番を背負う佐藤龍之介選手のパスから大関友翔選手が左下隅にシュートを決め先制。しかしその後はシリアが立て直し、拮抗した状態で前半を折り返します。

後半に入ると、日本は積極的にゴールを狙います。66分には右からのクロスのこぼれ球に反応した佐藤選手が冷静に右下隅に押し込み、追加点。このゴールの約10分後には再び佐藤選手がペナルティーエリアの外から巧みなミドルを放ち、この日2点目をあげます。さらに日本はその後2点を追加し、5得点で初戦を勝利で飾りました。

同じくグループBでは、UAEがカタールを2-0で下し、初戦を白星スタート。勝ち点3を獲得した日本とUAEは、第2節の10日に対戦予定です。

他グループの試合も進んでおり、グループAはベトナムとサウジアラビアが勝利し、勝ち点3を獲得。グループCでは、ウズベキスタンがレバノンに勝利。韓国とイランは引き分けとなりました。グループDの初戦は8日に行われる予定です。

◇第1節結果

【グループA】

サウジアラビア 1-0 キルギス共和国

ベトナム 2-0 ヨルダン

【グループB】

UAE 2-0 カタール

日本 5-0 シリア

【グループC】

ウズベキスタン 3-2 レバノン

韓国 0-0 イラン

【グループD】オーストラリア - タイイラク - 中国