¡Ú¤³¤ì¤Ê¡Á¤ó¤À?¡Û¥Þ¥°¥í? ½é¶¥¤ê? ÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¤ËÊÂ¤Ö¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ú¤ó¡×¡Ö¥È¥íÈ¢¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ²¼¤µ¤¤!!¡×¤ÎÀ¼
Åìµþ¤ÎË½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê¡£ËèÇ¯¤½¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë5²¯1,030Ëü±ß¤Ç¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤¬Íî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤Ê¥Þ¥°¥í¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿åÂ²´Û¡ÖÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!!
´Ý¡¹ÂÀ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥í¤¬3ËÜ¡¢Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎäÅàÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥Þ¥°¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤È¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï?
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡×¤ÇÊë¤é¤¹¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÅÔ¿´¤â´Þ¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÀã¤¬Éñ¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£¤½¤Îº¢¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ö¥Þ¥°¥í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥Ú¥ó¥®¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ú¤ó¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ç¸«¤ë¸÷·Ê¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ä¡×¡Ö»Ô¾ì¤Î¥Þ¥°¥í¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤!¡×¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´Ý¤«¤Ã¤¿¤±¡Ä?¡×¡Ö¥È¥íÈ¢¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ²¼¤µ¤¤!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë2.1Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó³¦ºÇÂ®¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Î¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥¥ó¥°¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç±ü¼ê¤ÊÀ³Ê¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£1Æü2²ó¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¤¬²Ä°¦¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ª¾ë¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¿åÂ²´Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡¢ËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤!
ÆüÃæ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó´Û🐧Àã¤¬µÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿☺️#ÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹ pic.twitter.com/YtzMLgDLYq- ÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡Ú¸ø¼°¡Û/ NoboribetsuMarineParkNixe (@marinepark_nixe) January 1, 2026
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!!
´Ý¡¹ÂÀ¤Ã¤¿¥Þ¥°¥í¤¬3ËÜ¡¢Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£Àã¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎäÅàÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥Þ¥°¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤È¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï?
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡×¤ÇÊë¤é¤¹¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÅÔ¿´¤â´Þ¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÀã¤¬Éñ¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£¤½¤Îº¢¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ö¥Þ¥°¥í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¥Ú¥ó¥®¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ú¤ó¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ç¸«¤ë¸÷·Ê¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ä¡×¡Ö»Ô¾ì¤Î¥Þ¥°¥í¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤!¡×¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´Ý¤«¤Ã¤¿¤±¡Ä?¡×¡Ö¥È¥íÈ¢¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ²¼¤µ¤¤!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë2.1Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó³¦ºÇÂ®¥¹¥¤¥Þ¡¼¤Î¥¸¥§¥ó¥Ä¡¼¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥¥ó¥°¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç±ü¼ê¤ÊÀ³Ê¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£1Æü2²ó¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¤¬²Ä°¦¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ª¾ë¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¿åÂ²´Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡¢ËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤!
ÆüÃæ¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó´Û🐧Àã¤¬µÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿☺️#ÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹ pic.twitter.com/YtzMLgDLYq- ÅÐÊÌ¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ë¥¯¥¹¡Ú¸ø¼°¡Û/ NoboribetsuMarineParkNixe (@marinepark_nixe) January 1, 2026