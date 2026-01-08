七瀬彩夏×伊藤美来、『おまごと』が描く“絶望とやさしさ”――心をえぐるダークファンタジーの真髄
タイトルの印象とは裏腹に、徹底した絶望と痛みから幕を開けるダークファンタジー『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（通称『おまごと』）。過酷な運命に翻弄されながらも、それでも誰かを想い、手を伸ばそうとする少女たちの姿が、強烈な余韻を残す。本作でフラム役を務める七瀬彩夏と、ミルキット役を務める伊藤美来に、原作との出会い、キャラクターへの想い、そして人生の“反転”を感じた瞬間まで、たっぷりと語ってもらった。
【写真】七瀬彩夏×伊藤美来、可愛くて尊い撮りおろし満載！
■タイトルの向こうに待っていた“圧倒的な絶望”
――原作や設定を読んだとき、特に心をつかまれたポイントは？
七瀬：まず、タイトルからは想像もできないほどの圧倒的なダークさに、心を一気につかまれました。グロテスクで救いのない世界観が本当に唯一無二で、物語が徹底した“絶望”から始まる……。オーディションで読んだフラムのセリフも、感情が限界まで追い込まれたところから、一気に噴き出す瞬間が詰まっていて。こんなにも感情を“爆発”させる芝居は、なかなかないなと強く感じました。
伊藤：原作を読んだときは、まずグロテスクな描写に思わず目を細めながらページをめくっていたんですが、読み進めるうちに伏線や物語の巧妙なつながりにどんどん引き込まれて、手が止まらなくなりました。シリアスで重たい展開が続く中で、フラムとミルキットが少しずつ心を通わせていく描写には、思わず胸がきゅっとなる瞬間もあって。暗さとやさしさ、そのコントラストがとても強く印象に残る作品だと感じました。
――七瀬さんが演じるフラムはどのような魅力を持ったキャラクターですか？
七瀬：フラムは、演じていてとてもまっすぐな子だなと感じています。勇者パーティにいた頃は、彼女のことを疎ましく思っていた賢者のジーンによって自信を失い、どこか気弱になってしまっていましたが、それでも誰かの役に立ちたいと必死に動けるガッツを元から持っている子なんです。だからこそ、もし過酷な運命さえなければ、きっと明るくて元気な、ごく普通の女の子だったんだろうなと思います。
彼女の魅力は、ミルキットを「救いたい」という純粋な想いだけでなく、「救えたら自分も救われるかもしれない」という人間らしい弱さも併せ持っているところ。正義のヒーローになりきれない、その揺らぎがとても好きです。
戦闘では巨大な剣を振るう迫力ある姿も印象的ですが、同時に、身体を切られ、傷つけられ、首を絞められる……。これまでで一番“痛み”と向き合う役でもありました。実体験できない苦しさだからこそ、想像を重ねて、痛みのリアリティを大切にしながら演じることを意識しています。
伊藤：彩夏ちゃんの演じるフラムは、最初に声を聞いた瞬間に「これがフラムだ」と思いました。オーディション段階では、正直「こんなに難しい役、誰がどうやって演じるんだろう……」とずっと思っていたんですけど、実際に現場でお芝居を聞いて、その疑問が一気に消えました。
ただ明るいだけでも、ただのヒーローでもない。自分も傷つきながら、人の痛みが分かるからこそ手を差し伸べられる。その繊細な感情の動きが、本当にリアルで。後ろで収録を聞いていて、ずっと「すごいな……」と尊敬の気持ちで見ていました。
過酷で痛々しいシーンが続く中で、ミルキットたちと一緒にいるときにふっと出てくる、少し甘くて、どこかぎこちないフラムの柔らかい表情もとても可愛くて。フラムという存在が“ここにいる”と感じられる、血の通ったお芝居だなと思いましたし、掛け合う時間は本当に楽しかったです。
――伊藤さんが演じるミルキットの印象、演じる際に意識していることは？
伊藤：ミルキットは、見た目はメイド服で少しポップに見えるんですが、内面はまったく違っていて、過去の傷をたくさん抱えた、とても繊細な子です。感情をあまり表に出せず、「私なんて」という言葉が口癖のように出てしまうほど、自己肯定感が低い。でもフラムと出会って、少しずつ、少しずつ、本当にゆっくりと心を開いていくんです。
演じるうえでは、どこまで感情を出していいのか、その“微妙な境界線”の調整をとても大切にしていました。たった一言の「はい」でも、今はまだ距離があるのか、少し近づいたのか、その差を声だけで表現しなければいけない。感情を大きく動かす作品だからこそ、逆にミルキットは“動かさない芝居”が求められる瞬間も多くて、そのさじ加減を常に考えながら演じていました。
七瀬：ミルキットが自分の意志でフラムに想いを伝えてくれるシーンがいくつかあるんですが、あの瞬間は毎回、胸にぐっとくるものがありました。自己肯定感が低くて、「奴隷であること」が当たり前になってしまっている子だからこそ、勇気を振り絞って言葉にする一言一言が、とても重たくて、愛おしくて。
伊藤さんのお芝居が、内にこもった弱さと、それでも必死に前に出ようとする気持ちの“せめぎ合い”をすごく繊細に表現されていて、本当にぴったりだなと感じています。
■人生が動き出した“反転”の瞬間
――フラムが持つ“反転”のスキルにちなんで、人生の中で「この瞬間で自分の流れが“反転”したな」と感じた出来事はありますか？
七瀬：転機はいくつかあるんですが、私にとって大きな“反転”だったのは、ある作品をきっかけにバイクと出会って、免許を取ったことですね。それまでは電車移動か、誰かの車に乗せてもらうことがほとんどだったんですけど、自分で運転して、好きなところへ行けるようになったことで、行動や考え方そのものがすごく前向きに変わりました。
仕事のためというよりも、プライベートの中で「自分で動く」「自分で選ぶ」という感覚が身についたのが大きくて。遠くへ走りながら考え事をする時間もできましたし、自然と気持ちも整理されて、頭の中がクリアになる感覚がありました。今もバイクに乗り続けていますが、あの出会いは間違いなく、私の人生がいい方向へ“反転”した瞬間だったと思います。
伊藤：私の人生の“反転”は、家族にワンちゃんを迎えたことですね。もともと動物を飼うような家庭ではなかったですし、母も犬が苦手だったんですが、今では動物番組を録画してまで観るほど大好きになっていて（笑）。家族の会話も自然と増えて、「この子がいるから、ここに行ってみようか」と、新しい行動がたくさん生まれました。
外で嫌なことがあっても、家に帰れば必ず癒される場所がある。弟たちがワンちゃんに話しかけている姿を見て、家族それぞれの新しい一面を知ることもできました。家族の関係を、あたたかい方向へと“反転”させてくれた存在だと思っています。本当に迎えてよかったと、心から感じています。
――視聴者の皆さんに向けて、メッセージをお願いします。
七瀬：原作や漫画を読んできた方が期待されている“ダークな部分”は、アニメでも本当にぎっしり詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
完成した映像を拝見したとき、映像や音に込められたスタッフの皆さんのこだわりを肌で感じて、「これはすごい作品になる」と改めて思いました。キャストとスタッフの想いがひとつになった『おまごと』の世界を、ぜひ最後まで体感していただきたいです。
伊藤：『おまごと』は、胸が苦しくなるほどシリアスな場面もあれば、フラムとミルキットの微笑ましいやり取りにほっとする瞬間もあって、その振れ幅がとても大きな作品です。物語の中にはミステリー要素もあって、「この先どうなってしまうんだろう」と、自然と続きが気になる展開がたくさん詰まっています。
さらに、登場キャラクターたちも本当に個性豊かなので、ぜひ一人ひとりにも注目していただきたいです。フラムとミルキットを応援する気持ちで、最後まで見守っていただけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします。
（取材・文・写真：吉野庫之介）
テレビアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』は、1月8日よりTOKYO MX、BS11にて毎週木曜24時30分から放送。1月10日よりAT-Xにて毎週土曜22時30分から放送。1月8日よりdアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて毎週木曜25時から配信。
