カンヌが見出した異才の衝撃――アカデミー賞ドイツ代表・100年にわたる怪奇譚『落下音』4.3公開決定
第78回カンヌ国際映画祭にて審査員賞を受賞し、第98回アカデミー賞（R）ドイツ代表に選出された映画『SOUND OF FALLING（英題）』が、邦題を『落下音』として4月3日より公開されることが決定。特報、本ポスター、シーン写真1点が解禁された。
【動画】＜不安＞そのものを切り取ったよう――『落下音』特報
本作は、1910年代のアルマ、1940年代のエリカ、1980年代のアンゲリカ、そして現代のレンカ――4つの異なる時代を生きる4人の少女たちが、同じ土地で体験する不可解な出来事を描いた、百年にわたる映像叙事詩。
監督を務めたのは、長編2作目にして第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門入りを果たした、ドイツ出身の新鋭マーシャ・シリンスキ。公式上映後には、テレンス・マリック、ジェーン・カンピオン、ミヒャエル・ハネケ、デヴィッド・リンチといった鬼才の名が引き合いに出されながらも、いずれにも回収されない独自の映画世界が高く評価された。
世界中の批評家から「今年のカンヌで最も記憶に残る作品」「映画言語を更新する新たな才能」「次世代を担う重要な監督の登場」といった称賛が相次ぎ、瞬く間に映画祭の“ダークホース”として注目を集める存在に。そして、カンヌ初参加ながら審査員賞を堂々受賞、さらにはアカデミー賞のドイツ代表にも選出されるなど、今勢いを増して現代映画界の最前線へと躍り出ている。
1910年代、アルマは同じ村で、自分と同じ名を持つ幼くして死んだ少女の気配に気づく。1940年代、戦争の傷跡が残る中、エリカは片足を失った叔父への抑えきれない欲望に気づき、自らの得体のしれない影に戸惑う。1980年代、アンゲリカは常に肌にまとわりつく“何か”の視線に怯えていた。そして現代、家族と共に移り住んだレンカは、自分の存在が消えてしまいそうな孤独感に徐々に浸食されていく。
百年の時を経て響き合う彼女たちの＜不安＞が、この北ドイツの農場を静かに覆いつくしていく。彼女たちが目撃したものとは、いったい何だったのか。世界がまだ名前を与えていない＜不安＞を、観客は体験する。
特報は、心に静かなざわめきを残す＜不安＞そのものを切り取ったような映像。周囲の時間が停止したかのような空間で、すべてを見透かすように視線を据える喪服の少女。そこにフラッシュバックのように交錯する4つの時代と4人の少女たちの重なり合う記憶、ノイズのように響くサウンドデザインが、不穏な気配をいっそう際立たせていく。映像の合間には、「語られなかった人類のトラウマを掘り起こす」（IndieWire）というメディアからの絶賛評が挟み込まれている。
本ポスターは、ある葬儀の場で、周囲の大人たちが時空の歪みに呑み込まれたかのように不安定な姿で立ち尽くすなか、少女アルマだけが鮮明な輪郭を保ち、＜あるもの＞へと視線を向ける瞬間を捉えたもの。添えられたキャッチコピーは「生きているのか、死んでいるのかはどこでわかるの？」。一体、彼女の目には何が映っているのか。少女の視線に導かれるように、観る者自身もまた、時間の波に呑み込まれていくかのようなビジュアルとなっている。
映画『落下音』は4月3日より全国公開。
