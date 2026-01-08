ドラマ『ストロボ・エッジ Season2』に「アオハライド」の出口夏希＆櫻井海音が出演決定 最新の本予告映像も解禁に
福本莉子と高橋恭平（なにわ男子）がダブル主演する明日1月9日放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season2』（WOWOW）に、「アオハライド」シリーズ主演の出口夏希と櫻井海音が出演することが決定。あわせて、最新予告映像が解禁された。
【動画】『ストロボ・エッジ Season2』本予告映像
原作は、『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出し、現在連載中の『ユメかウツツか』も話題を呼んでいる咲坂伊緒の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ラブストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で驚異の累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破し、今なお絶大な人気を誇る。
Season1の放送・配信がスタートすると、原作を忠実に表現した世界観や映像のクオリティに絶賛の声が相次ぎ、SNSを中心に大きな話題と反響を呼んだ本作。先日のSeason1最終話の放送直後には、Season2の放送・配信スタート日、特報映像、メインビジュアルが一斉解禁され、さらに大きな盛り上がりを見せた。
そして今回、2023年〜2024年にWOWOWで放送・配信され、大ヒットした『アオハライド Season1／Season2』で主演を務めた出口夏希（吉岡双葉役）と櫻井海音（田中洸役）の出演が決定した。「アオハライド」シリーズの主人公である双葉と洸が、“同じ役柄のまま”『ストロボ・エッジ』の世界に登場するという、ファン待望の特別なコラボレーションがついに実現する。
『ストロボ・エッジ』と『アオハライド』は、ともに今なお絶大な人気を誇る咲坂伊緒の“青春三部作”。同じ制作陣によって丁寧に映像化されてきた2作品が、物語の枠を越えてクロスオーバーする。
かつて多くの視聴者の胸を打った双葉と洸。2人がどのように登場し、どのように『ストロボ・エッジ』の世界線に交わっていくのか。『アオハライド』ファンも『ストロボ・エッジ』ファンも必見の、心躍らす“スペシャルコラボレーション”に期待したい。
約3年ぶりに双葉と洸を演じた2人だが、今回の出演にあたり、出口は「双葉として参加できて、戻ってくることができて嬉しかったです」とコメント。また櫻井も「（3年ぶりに）自分自身が洸を演じることができるのか不安もありましたが、現場に入るとスタッフのみなさんが “双葉と洸が戻ってきた” と言ってくださったことで、自信を持ってまたみなさまにお届けできます」と再会への想いを明かし、それぞれ本作への出演の嬉しさや懐かしさをにじませた。
また、原作者・咲坂伊緒も「ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!」とコメントするなど、本コラボレーションに期待を寄せている。
あわせて公開された最新の本予告映像では、今回解禁された双葉（出口）と洸（櫻井）の姿も映し出され、Season1から続投するオールキャストが再集結。物語が大きく動き出す予感を感じさせる内容となっている。それぞれの想いが複雑に交錯し、時にはすれ違いながらも、自分の気持ちと向き合い、まっすぐに進んでいく登場人物たちの姿が、本シリーズに相応しい史上最大級のスケールと映像美で描き出されている。
さらに、「Making of STROBE EDGE Season1」と題されたスペシャルメイキング集も公開された。本編の名シーンがどのように生み出されたのか、その舞台裏に密着した本映像では、撮影現場の和やかな雰囲気や、キャスト同士の自然体なやりとり、真剣な眼差しで芝居に向き合う姿など、本編とはまた異なる角度から『ストロボ・エッジ』の魅力を感じることができる。作品づくりの裏側を通して、本作が紡いできた青春のきらめきや、現場に流れていた‘‘同じ温度‘‘を体感できる、ファン必見の内容だ。
Season2の放送・配信を前に、Season1を改めて振り返りながら、本編と地続きの‘‘アオハル‘‘に満ちた撮影現場の空気を、ぜひ楽しんでほしい。
連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season2』は、WOWOWにて1月9日23時より放送・配信スタート。
※出口夏希、櫻井海音、原作・咲坂伊緒のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■出口夏希（吉岡双葉役）
──出演が決定した際のお気持ち。
『ストロボ・エッジ』は私も青春時代に読んでいた作品なので、双葉として参加できて、戻ってくることができて嬉しかったです。
──撮影現場の雰囲気。
短い間の撮影でしたが、和気あいあいとした楽しい現場でした。
──視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ。
洸と双葉がまた戻ってきました！ 『ストロボ・エッジ』の世界観を楽しむ中で、ぜひ懐かしい気持ちになっていただけたらと思います。お楽しみに！
■櫻井海音（田中洸役）
──出演が決定した際のお気持ち。
こんな素敵な世界線があっていいのか！ 双葉と洸が『ストロボ・エッジ』の世界で生きている。幸せな気持ちでいっぱいでした。『アオハライド』を撮影していた約3年前の気持ちを鮮明に思い出しながら、木村組での撮影を楽しむことができました。正直、衣裳合わせの時点では、自分自身が洸を演じることができるのか不安もありましたが、現場に入るとスタッフのみなさんが「双葉と洸が戻ってきた」と言ってくださったことで、自信を持ってまた視聴者のみなさまにお届けできます。
──撮影現場の雰囲気。
『アオハライド』を撮影していた時と変わらぬ温かさでまた僕らを迎えてくださり、すごく安心感に満ちあふれた現場でした。3年前に『アオハライド』を作りあげたスタッフのみなさまと、またこうして洸として再会できたこと、非常に嬉しく思います。短い間での撮影でしたが、それだけでも原作へのリスペクトと愛を感じる。そんな現場でした。
──視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ。
『アオハライド』と同様に、原作愛に溢れたスタッフ、キャストが咲坂先生の世界を実写に落とし込んでいます。そして、我々が演じさせていただいた双葉と洸が作品を飛び越えてやってきました。どのように出てくるのか、その後の双葉と洸がどんな生活を送っているのか、期待を膨らませながら『ストロボ・エッジ』を楽しんでください！
■咲坂伊緒（原作者）
──双葉役の出口夏希、洸役の櫻井海音様のご出演に関して。
このお話を伺った時、まず最初に「まじですか？！ いいんですか？！」とテンションがすごいことになったのを覚えています。出口さん、櫻井さん、どちらも益々ご活躍ですが、そんな中でもう一度双葉と洸になってくださる事を快諾していただけたと聞き、作者として、そしてもはやおふたりのファンとしても本当にありがたく、嬉しかったです！ ストロボのみんなと一緒の空間にいる双葉と洸を早く観たいです!!
──視聴者／原作ファンへのメッセージ。
『アオハライド』に続き、『ストロボ・エッジ』も2シーズンに渡って細部まで丁寧に描いていただけた事は、本当にありがたくて幸せなことだと実感しております。福本さん、高橋さんをはじめとしてキャストの皆さんがみんな続投!!ということで益々楽しみですね！ SNSで見かける皆さんの感想もとても温かく、それもまた嬉しいです！ Season2もぜひ一緒に盛り上がりましょう！
