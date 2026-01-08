ハク。が3月4日、EP『世界』をリリースすることが決定した。これに先がけて2月11日にデジタルシングル「ふわ輪」もリリースされる。

同EPには全4曲を収録。メジャーデビュー曲「それしか言えない」、WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし！』主題歌「夢中猫」に加え、先行デジタルシングル「ふわ輪」、EP表題曲「世界」が収められる。EPに先がけてデジタルシングルとしてリリースされる「ふわ輪」は、ピアノを初導入した爽やかなサウンドと、伸びやかな歌声と絡み合うコーラスが軽妙なPOPソング。EP表題曲「世界」は、変わりゆく世界への嘆きと希望をエモーショナルに歌うあい(Vo, G)の歌声と厚みの増したサウンドが特徴的だ。

EP『世界』はタワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定にてCDのリリースも決定している。

ハク。は、Spotifyが2026年に躍進を期待する次世代アーティスト“RADER：Early Noise 2026”に選出された。これは、ストリーミングやSNSの普及に伴う音楽トレンドも反映し、バンド、シンガーソングライター、HIP HOPなど多様な分野から、従来の枠組みを超えて活動し、個性的な作品を発信している10組のうちの1組としてピックアップされたもの。その選出に伴い、3月19日にSpotify O-EASTにて開催の＜Spotify Early Noise Night #18＞へ出演する。なお、今後Spotifyにて、プレイリストやライブイベントほか、アーティストの魅力を伝える様々なコンテンツやコラボレーション企画展開を予定しているとのことだ。

■＜Spotify Early Noise Night #18＞

3月19日(木) 東京・Spotify O-EAST

open17:30 / start18:30

出演：ハク。/ OSHIKIKEIGO / OddRe: / 名誉伝説

Fresh Finds Japan presents OPENING ACT：REJAY

▼チケット

前売 \3,500-(税込 / スタンディング / 整理番号付)

※入場料他、別途1ドリンク代が必要

イープラス https://eplus.jp/enn/

■対バンツアー＜“GO”対バンツアー編＞

2月05日(木) 福岡LIVE HOUSE OP’s

open18:30 / start19:00

w/ リュックと添い寝ごはん

2月06日(金) 岡山CRAZY MAMA 2nd Room

open18:30 / start19:00

w/ リュックと添い寝ごはん

2月13日(金) 仙台MACANA

open18:30 / start19:00

w/ MONO NO AWARE

2月20日(金) 金沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

w/ ズーカラデル

▶チケット \4,000

一般発売：1/10(土)12:00〜

https://eplus.jp/haku/

■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞

3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

▶チケット \4,000

【プレイガイド先行】

https://eplus.jp/haku/

受付期間：1月5日(月)12:00〜1月18日(日)23:59

・イープラス：https://eplus.jp/haku/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hakumaru/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakumaru/

