ハク。、EP『世界』を3月リリース+先行シングル「ふわ輪」配信も決定
ハク。が3月4日、EP『世界』をリリースすることが決定した。これに先がけて2月11日にデジタルシングル「ふわ輪」もリリースされる。
同EPには全4曲を収録。メジャーデビュー曲「それしか言えない」、WEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし！』主題歌「夢中猫」に加え、先行デジタルシングル「ふわ輪」、EP表題曲「世界」が収められる。EPに先がけてデジタルシングルとしてリリースされる「ふわ輪」は、ピアノを初導入した爽やかなサウンドと、伸びやかな歌声と絡み合うコーラスが軽妙なPOPソング。EP表題曲「世界」は、変わりゆく世界への嘆きと希望をエモーショナルに歌うあい(Vo, G)の歌声と厚みの増したサウンドが特徴的だ。
EP『世界』はタワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定にてCDのリリースも決定している。
ハク。は、Spotifyが2026年に躍進を期待する次世代アーティスト“RADER：Early Noise 2026”に選出された。これは、ストリーミングやSNSの普及に伴う音楽トレンドも反映し、バンド、シンガーソングライター、HIP HOPなど多様な分野から、従来の枠組みを超えて活動し、個性的な作品を発信している10組のうちの1組としてピックアップされたもの。その選出に伴い、3月19日にSpotify O-EASTにて開催の＜Spotify Early Noise Night #18＞へ出演する。なお、今後Spotifyにて、プレイリストやライブイベントほか、アーティストの魅力を伝える様々なコンテンツやコラボレーション企画展開を予定しているとのことだ。
■EP『世界』
2026年3月4日(水)CD発売
PPTF-8194 \1,500＋税
タワーレコード店舗、タワーレコードオンライン、ライブ会場限定発売
予約リンク：https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/08/0701
CD収録曲
1.世界
2.夢中猫
3.ふわ輪
4.それしか言えない
■デジタルシングル「ふわ輪」
2026年2月11日(水)配信開始
■＜Spotify Early Noise Night #18＞
3月19日(木) 東京・Spotify O-EAST
open17:30 / start18:30
出演：ハク。/ OSHIKIKEIGO / OddRe: / 名誉伝説
Fresh Finds Japan presents OPENING ACT：REJAY
▼チケット
前売 \3,500-(税込 / スタンディング / 整理番号付)
※入場料他、別途1ドリンク代が必要
イープラス https://eplus.jp/enn/
■対バンツアー＜“GO”対バンツアー編＞
2月05日(木) 福岡LIVE HOUSE OP’s
open18:30 / start19:00
w/ リュックと添い寝ごはん
2月06日(金) 岡山CRAZY MAMA 2nd Room
open18:30 / start19:00
w/ リュックと添い寝ごはん
2月13日(金) 仙台MACANA
open18:30 / start19:00
w/ MONO NO AWARE
2月20日(金) 金沢vanvanV4
open18:30 / start19:00
w/ ズーカラデル
▶チケット \4,000
一般発売：1/10(土)12:00〜
https://eplus.jp/haku/
■クアトロツアー＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞
3月04日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月06日(金) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
3月13日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▶チケット \4,000
【プレイガイド先行】
https://eplus.jp/haku/
受付期間：1月5日(月)12:00〜1月18日(日)23:59
・イープラス：https://eplus.jp/haku/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hakumaru/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakumaru/
