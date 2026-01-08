GOOD BYE APRIL、林哲司プロデュースの新曲先行配信。アクションシーンが見どころのMV公開も決定
GOOD BYE APRILが2月4日にリリースするメジャー2ndフルアルバム『HOW UNIQUE!』に収録される新曲「悪役」を、1月14日(水)に先行配信することを発表した。
倉品翔（Vo）は、「悪役」について「ディスコソウル的なビートと歌謡メロディーの融合にトライしたアイディアのひとつで、あたためていた曲です。歌詞では自分の信念に正直に生きるというメッセージを延本（B）らしい視点と言葉で描いています」とコメント。
GOOD BYE APRILの特徴でもある美しいコーラスワークとブラックミュージック的なサウンドに注目だ。
1月14日20時からプレミア公開されるMVは、前作「SYMPATHY」に続き吉田ハレラマがディレクションを担当した。若手女優、冬由と河澄 ひなこによるアクションシーンが見どころで、まるで映画のような作品に仕上がっている。
また、2026年ワンマンツアーの追加公演が長野・仙台で開催決定。チケットは1月14日（水）10時より発売開始となる。
◾️メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』
2026年2月4日（水）リリース
CRCP-20620 / ￥3,300（税込）
【収録曲】
1.SYMPATHY
2.悪役
3.息切れの恋
4.ハーフムーンが見えたらさよならを (スキマスイッチ 常田真太郎プロデュース)
5.Tokyo Weekend Magic (林哲司 作曲)
6.whiteout
7.Velvet Motel (大滝詠一カバー)
8.リ·メイク (佐橋佳幸プロデュース)
9.ユニーク
10.BIOGRAPHY
Produced by 林哲司, GOOD BYE APRIL
※「SYMPATHY」：TBS系『王様のブランチ』12月エンディングテーマ
＜GOOD BYE APRIL ONE-MAN TOUR2026『OUR BIOGRAPHY』 ~15th Anniversary~＞
2026年2月21日(土)名古屋ボトムライン
2026年2月22日(日)大阪BananaHall
2026年4月4日(土)東京・大手町三井ホール
チケットinfo：
プレイガイドにて 一般発売受付中
販売URL：
ぴあ https://w.pia.jp/t/goodbyeapril/
ローソン https://l-tike.com/goodbyeapril/
イープラス https://eplus.jp/goodbyeapril/
追加公演
2026年3月8日（日）長野・LIVE HOUSE J
前売券：自由席 6,500円（税込・1ドリンク代別）
2026年3月15日（日）宮城・仙台 enn 3rd
前売券：スタンディング 6,000円（税込・1ドリンク代別）
追加公演チケット購入
イープラス： https://eplus.jp/goodbyeapril/
および、Bitfan Pass より1月14日(水) 10:00〜発売開始