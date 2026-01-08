GOOD BYE APRILが2月4日にリリースするメジャー2ndフルアルバム『HOW UNIQUE!』に収録される新曲「悪役」を、1月14日(水)に先行配信することを発表した。

倉品翔（Vo）は、「悪役」について「ディスコソウル的なビートと歌謡メロディーの融合にトライしたアイディアのひとつで、あたためていた曲です。歌詞では自分の信念に正直に生きるというメッセージを延本（B）らしい視点と言葉で描いています」とコメント。

GOOD BYE APRILの特徴でもある美しいコーラスワークとブラックミュージック的なサウンドに注目だ。

1月14日20時からプレミア公開されるMVは、前作「SYMPATHY」に続き吉田ハレラマがディレクションを担当した。若手女優、冬由と河澄 ひなこによるアクションシーンが見どころで、まるで映画のような作品に仕上がっている。

また、2026年ワンマンツアーの追加公演が長野・仙台で開催決定。チケットは1月14日（水）10時より発売開始となる。

◾️メジャー2ndアルバム『HOW UNIQUE!』

2026年2月4日（水）リリース

CRCP-20620 / ￥3,300（税込） 【収録曲】

1​.SYMPATHY

2​.悪役

3​.息切れの恋

4​.ハーフムーンが見えたらさよならを (スキマスイッチ 常田真太郎プロデュース)

5​.Tokyo Weekend Magic (林哲司 作曲)

6​.whiteout

7​.Velvet Motel (大滝詠一カバー)

8​.リ·メイク (佐橋佳幸プロデュース)

9​.ユニーク

10​.BIOGRAPHY Produced by 林哲司, GOOD BYE APRIL

※「SYMPATHY」：TBS系『王様のブランチ』12月エンディングテーマ