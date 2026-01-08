工藤静香、ソロショット　※「工藤静香」インスタグラム

　歌手の工藤静香が7日にインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。

　今回はカジュアルコーデを披露。笑顔でダンスをする様子を動画で収めた。投稿内では「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに　笑笑」とつづり、ダンスについて「これは歌の振り付けではないです!!　そんなのまだまだまだ先の話です。コンサートで踊るとかそんな事ではないです　これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので。　」と明かした。

　ファンからは「素敵すぎ」「めっちゃ可愛い」「キレがスゴイ」などの声が寄せられている。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

