工藤静香、ダンス姿で美スタイル全開「素敵すぎ」「めっちゃ可愛い」「キレがスゴイ」
歌手の工藤静香が7日にインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香が「スタイル抜群」 過去のタンクトップ姿などにも衝撃（5枚）
ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。
今回はカジュアルコーデを披露。笑顔でダンスをする様子を動画で収めた。投稿内では「12月はディナーショーもあり、いろいろ故障もあり、めちゃくちゃ久しぶりに 笑笑」とつづり、ダンスについて「これは歌の振り付けではないです!! そんなのまだまだまだ先の話です。コンサートで踊るとかそんな事ではないです これは両手両足を少しでも動かせるようにしてもらっています。突然動かすと本当にいろいろなところを痛めてしまうので。 」と明かした。
ファンからは「素敵すぎ」「めっちゃ可愛い」「キレがスゴイ」などの声が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
