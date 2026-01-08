グラビティ、最新MV「黒」公開
グラビティが、最新ミュージックビデオ「黒」を公開した。
本作は、2025年10月22日にリリースされた2ndシングル「黒」の表題曲。ミュージックビデオの監督を務めたのは近藤廣行。
近藤監督は本楽曲の内包するスケールと時代性を強く感じ取り、「現段階では編集に納得がいかない」との判断から、リリース日でのMV公開をあえて延期していた。試行錯誤を重ねた末、ようやく完成に至ったMVは、楽曲の持つ本質を最大限に引き出した映像作品として、満を持しての公開となる。
「黒」は、これまでのグラビティの作品群とは一線を画す、重厚かつスケール感のある楽曲。バンドの新たな側面を切り取った、挑戦的でありながらも深みを感じさせる一曲に仕上がっている。
MVでは、一見“安全”に見える箱の中で演奏するグラビティと、その外側で起こる悲惨な事態が対比的に描かれる。しかしその箱もまた、ひとつ間違えれば容易に壊れてしまう、脆いガラスで出来た存在だ。
現実と非現実、安心と崩壊、その境界線を突きつける映像表現は、まさに「今」という時代だからこそ強い生々しさを伴って観る者に迫る。
「黒」
[発売日]2025/10/22
【A-type】
[型番]GRA-042
[値段]￥1,500(tax in)
［CD］
1.黒
2.プアゾン
3.黒（instrumental）
4.プアゾン（instrumental）
【B-type】
[型番]GRA-043
[値段]￥1,500(tax in)
［CD］
1.黒
2.笑う街
3.黒（instrumental）
4.笑う街（instrumental）