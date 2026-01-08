グラビティが、最新ミュージックビデオ「黒」を公開した。

本作は、2025年10月22日にリリースされた2ndシングル「黒」の表題曲。ミュージックビデオの監督を務めたのは近藤廣行。

近藤監督は本楽曲の内包するスケールと時代性を強く感じ取り、「現段階では編集に納得がいかない」との判断から、リリース日でのMV公開をあえて延期していた。試行錯誤を重ねた末、ようやく完成に至ったMVは、楽曲の持つ本質を最大限に引き出した映像作品として、満を持しての公開となる。

「黒」は、これまでのグラビティの作品群とは一線を画す、重厚かつスケール感のある楽曲。バンドの新たな側面を切り取った、挑戦的でありながらも深みを感じさせる一曲に仕上がっている。

MVでは、一見“安全”に見える箱の中で演奏するグラビティと、その外側で起こる悲惨な事態が対比的に描かれる。しかしその箱もまた、ひとつ間違えれば容易に壊れてしまう、脆いガラスで出来た存在だ。

現実と非現実、安心と崩壊、その境界線を突きつける映像表現は、まさに「今」という時代だからこそ強い生々しさを伴って観る者に迫る。

「黒」

[発売日]2025/10/22 【A-type】 [型番]GRA-042

[値段]￥1,500(tax in)

［CD］

1.黒

2.プアゾン

3.黒（instrumental）

4.プアゾン（instrumental） 【B-type】 [型番]GRA-043

[値段]￥1,500(tax in)

［CD］

1.黒

2.笑う街

3.黒（instrumental）

4.笑う街（instrumental）

