８日放送のテレビ朝日系「大下容子 ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、福井県が７日、職員へのセクハラ問題で昨年１２月に辞職した杉本達治前知事の言動をセクハラと認定する調査報告書を公表したことを報じた。

今回の調査で、セクハラに当たるメッセージ約１０００件が確認されたことについて、コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫氏は「似たようなケースというのは福井県以外の県でもここ数年間あったような気がするんですけど」と話し出すと「再発防止に向けたいろいろな提言はありますけど、こういった事案が起きた時にその組織の外側に通報の窓口を置いておいて、そこに言えば人事的な報復を受けないような仕組みを作っておくことが、まず第一だと思う」と続けた。

その上で「今回の場合も（前知事は）旧自治省からの出向から福井県との関連ができてますけど、中央から来た人で出向という形とは言え、地元の自治体の職員からすると、なかなか物が言いにくいような日本ならではの独自の構造があるような気もする。であれば、なおのこと問題があった時に客観的な対処をする第三者的な機関を外に置いておくということが、こういう問題を防ぐ、あるいは起きた時にどう対処するかと考える上では一番大切な部分じゃないかと思います」と提言していた。