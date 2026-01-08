佐藤龍之介は2得点2アシスト

U-23日本代表は1月7日にAFC U-23アジアカップ初戦でU-23シリア代表と対戦し、5-0で快勝した。

昨年、森保ジャパンでもデビューを飾ったMF佐藤龍之介（FC東京）が2得点2アシストの大暴れとなった。

背番号「10」を背負う佐藤は前半10分にMF大関友翔のゴールをアシストすると、後半21分には右クロスのこぼれ球を左足のダイレクトシュートで蹴り込んで追加点を奪った。利き足とは逆の左足でバウンドするボールをうまく抑え、ゴールの隅へと流し込む鮮やかなコントロールショットだった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xではハイライトが公開されると、ファンからもすぐさま反応。「冷静！！！！」「こんな落ち着いて決められることある？」「綺麗なゴールだわぁ」「相変わらずシュート上手っ」「うめえ」「鮮やかな左足」「めっちゃ上手いな」「凄すぎる」「マジで今すぐ東京で10付けておかしくない」「龍之介スーパー」とその落ち着きとシュート技術の高さが称賛された。ゴール後のセレブレーションに対しても「ゴイゴイスーでたー！！！」とコメントが寄せられた。

その後も反転からの左足シュートで2点目を挙げ、MF石橋瀬凪のゴールもアシストして2得点2アシストの大活躍を見せた佐藤。技術と冷静さを兼ね備えたこの10番の存在は日本の浮沈の鍵を握ることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）