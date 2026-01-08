ミッキー・ミニー・プーさん！ベルメゾン ディズニー「ショートレインブーツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターモチーフのネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「ショートレインブーツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ショートレインブーツ」
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：4,990円（税込）
サイズ：S（22cm）、M（23cm）、L（24cm）、LL（25cm）
ソール厚さ約4cm、ブーツ丈約9cm、片足の重さ約350g（Mの場合）
素材：塩化ビニル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
雨の日のお出かけに活躍するレインブーツ。
浅めなので脱ぎ履きしやすく、シンプルなデザインなのも魅力的です◎
キャラクターモチーフのかわいいネーム付き☆
一体成型で水が入りにくい仕様になっています。
全部で3種類のデザインがラインナップされています。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインのショートレインブーツ。
黒が基調なのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、重宝しそう！
© Disney
ネームは「ミッキーマウス」らしく赤で。
スタンディングポーズの「ミッキーマウス」の姿が描かれています。
ミニーマウス
© Disney
「ミニーマウス」デザインのショートレインブーツ。
明るめのカラーがエレガントな雰囲気で素敵☆
© Disney
ネームは水色が基調で、レインブーツのカラーに映えてとってもオシャレ。
フリフリのスカートがかわいい「ミニーマウス」とロゴがプリントされています。
くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
「くまのプーさん」デザインのショートレインブーツ。
カジュアルなブラウンがベースで、雨の日でも足元をオシャレに演出してくれます！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
ネームには、「くまのプーさん」のデザイン入り。
優しい表情をした「くまのプーさん」の姿にほっこりと癒されます☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
一体成型なので水が入りにくい仕様に。
靴下が濡れる心配もありません◎
中敷きは取り外しが出来る仕様になっています。
世代問わず使いやすいシンプルなデザインがうれしい！
キャラクターモチーフのネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「ショートレインブーツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
