今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターモチーフのネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「ショートレインブーツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ショートレインブーツ」

価格：4,990円（税込）

サイズ：S（22cm）、M（23cm）、L（24cm）、LL（25cm）

ソール厚さ約4cm、ブーツ丈約9cm、片足の重さ約350g（Mの場合）

素材：塩化ビニル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

雨の日のお出かけに活躍するレインブーツ。

浅めなので脱ぎ履きしやすく、シンプルなデザインなのも魅力的です◎

キャラクターモチーフのかわいいネーム付き☆

一体成型で水が入りにくい仕様になっています。

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのショートレインブーツ。

黒が基調なのでどのようなコーディネートにも合わせやすく、重宝しそう！

ネームは「ミッキーマウス」らしく赤で。

スタンディングポーズの「ミッキーマウス」の姿が描かれています。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのショートレインブーツ。

明るめのカラーがエレガントな雰囲気で素敵☆

ネームは水色が基調で、レインブーツのカラーに映えてとってもオシャレ。

フリフリのスカートがかわいい「ミニーマウス」とロゴがプリントされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのショートレインブーツ。

カジュアルなブラウンがベースで、雨の日でも足元をオシャレに演出してくれます！

ネームには、「くまのプーさん」のデザイン入り。

優しい表情をした「くまのプーさん」の姿にほっこりと癒されます☆

一体成型なので水が入りにくい仕様に。

靴下が濡れる心配もありません◎

中敷きは取り外しが出来る仕様になっています。

世代問わず使いやすいシンプルなデザインがうれしい！

キャラクターモチーフのネームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「ショートレインブーツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

