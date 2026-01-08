ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、いつも仲良しな「チップ＆デール」がモチーフのアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「チップ＆デールデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、いつも仲良しなシマリス「チップ＆デール」がモチーフになったジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

元気いっぱいな「チップとデール」をモチーフにしたブローチ兼ペンダント

今にも動き出しそうな元気いっぱいなふたりをデザイン。

「チップとデール」を赤味の強いローズゴールドで表現し、細部まで表情豊かに仕上げています。

Customer’s Story

小さくて、「ドナルド」との掛け合いも愛らしい「チップとデール」がとにかく大好き。

祖母の形見の石を使い、ハレの日にも使えるブローチ兼ペンダントを依頼しました。

ストリートファッション姿の「チップ＆デール」！オーダーメイドネックレス

ふたりの性格まで伝わってくる表情、ストリートのファッションが楽しい「チップ＆デール」をモチーフに。

服のしわまで表現し、ふたりのポーズもかっこよく仕上げました。

Customer’s Story

珍しいストリートファッション姿の「チップ＆デール」をオーダーできたのが嬉しい。

服の動きもリアルに表現され感動しました！

ポーズや表情もかっこよくて大満足です。

親子で好きな「ドナルド」と「チップ＆デール」をモチーフにしたネックレス

「ドナルドダック」のくちばしをイエローゴールドで「チップ＆デール」をローズゴールドで制作。

“らしさ”を大切にしながら、立体的に楽しげな表情まで丁寧に表現しました。

Customer’s Story

いずれは娘に譲りたい想いがあり、親子で好きな「ドナルドダック」と「チップ＆デール」が一緒にいるデザインに。

存在感があり、着けていると声をかけてもらえるのが嬉しいです。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

思い出のたくさん詰まった自分だけのオリジナル「チップ＆デール」モチーフのジュエリー。

ケイウノ ディズニー「チップ＆デールデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした☆

