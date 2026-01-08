ヴェノマイズドしたスパイダーマンなど全4種！セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2025年12月25日より順次投入される、「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」
投入時期：2025年12月25日より順次
サイズ：全長約7×6×10cm
種類：全4種（ヴェノム、ヴェノマイズド・マイルス、ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー、シンビオート・スパイダーマン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
マーベルコミックスで人気のキャラクターたちが、セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットになって登場。
2025年12月より投入されるVol.4には「ヴェノム」「ヴェノマイズド・マイルス」「ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー」「シンビオート・スパイダーマン」の4種類がラインナップされます。
手足を自由に動かしてディスプレイできる、ぬい撮りにもぴったりなプライズです！
ヴェノム
マーベル・コミックではもちろん、映画でも活躍している「ヴェノム」のマスコット。
胸元のスパイダーマークや、特徴的な長い舌もしっかり再現されています。
ヴェノマイズド・マイルス
「ヴェノム」に寄生された「マイルス・モラレス」
左手にギザギザとした爪を表現するなど、こだわりを感じるマスコットです。
ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー
「ヴェノム」に寄生された「ゴースト・スパイダー」
フードの下が長い舌となって、身体に巻き付いている姿が印象的です。
シンビオート・スパイダーマン
真っ黒なスーツと白で表現された大きなスパイダーマークが印象的な「シンビオート・スパイダーマン」
寄生され、ダークな雰囲気たっぷりのマスコットです。
ヴィランの魅力を感じられる、フォトジェニックな「ヴェノム」たちのマスコット。
セガプライズの「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年12月25日より順次投入予定です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ヴェノマイズドしたスパイダーマンなど全4種！セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」 appeared first on Dtimes.