ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年12月25日より順次投入される、「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」

投入時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約7×6×10cm

種類：全4種（ヴェノム、ヴェノマイズド・マイルス、ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー、シンビオート・スパイダーマン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

マーベルコミックスで人気のキャラクターたちが、セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットになって登場。

2025年12月より投入されるVol.4には「ヴェノム」「ヴェノマイズド・マイルス」「ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー」「シンビオート・スパイダーマン」の4種類がラインナップされます。

手足を自由に動かしてディスプレイできる、ぬい撮りにもぴったりなプライズです！

ヴェノム

マーベル・コミックではもちろん、映画でも活躍している「ヴェノム」のマスコット。

胸元のスパイダーマークや、特徴的な長い舌もしっかり再現されています。

ヴェノマイズド・マイルス

「ヴェノム」に寄生された「マイルス・モラレス」

左手にギザギザとした爪を表現するなど、こだわりを感じるマスコットです。

ヴェノマイズド・ゴースト・スパイダー

「ヴェノム」に寄生された「ゴースト・スパイダー」

フードの下が長い舌となって、身体に巻き付いている姿が印象的です。

シンビオート・スパイダーマン

真っ黒なスーツと白で表現された大きなスパイダーマークが印象的な「シンビオート・スパイダーマン」

寄生され、ダークな雰囲気たっぷりのマスコットです。

ヴィランの魅力を感じられる、フォトジェニックな「ヴェノム」たちのマスコット。

セガプライズの「MARVEL ＆ you マスコットVol.4」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年12月25日より順次投入予定です。

