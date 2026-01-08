2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。女性芸能人部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/11/10）。

唐沢寿明主演の「コーチ」（テレビ東京系）に倉科カナ（37）が若くして係長になった刑事役で出演。「緊張感も、役の糧になる」と熱のこもった演技を見せている。



「配信中のABEMAドラマ『MISS KING／ミス・キング』ではバーの店主役。天海祐希、波瑠と並ぶショートヘアの似合う女優です」（放送記者）

“妖精”と呼ばれたグラドル時代

熊本県出身の倉科は幼い頃に両親が離婚。「母と4人の妹弟をラクにさせたい」と高校在学時にオーディションでグランプリ。卒業後に上京し「ミスマガジン」でもグランプリに。

「グラビアからの始動でしたが、透き通るような美肌と笑顔は“妖精”と呼ばれた。89・59・87の抜群のプロポーションでも魅了した」（元グラビア誌編集者）

一方で女優としても地方局や深夜枠でスキルを磨き、2009年、5度目の挑戦で1700余の応募者からNHK朝ドラ「ウェルかめ」のヒロインに選ばれたが、

「地方出版社が舞台の地味な設定もあり、平均視聴率13％台は当時の歴代朝ドラワースト記録となってしまった」（テレビ誌記者）

グラビア活動を3年で終了し、女優に軸足を置いていた14年、17歳年上の竹野内豊との熱愛が「FRIDAY」で発覚した。

「竹野内が倉科の家に通う半同棲生活の様子を撮られた。倉科の妹や犬とも仲よくなり、一緒に家電選びをするなど、結婚秒読みと囁かれたが、5年で破局した」（女性誌記者）

破局後に見せた“新境地”

要因については竹野内の優柔不断さが指摘された。

「15年に福山雅治が結婚して『最後の大物独身俳優』になった竹野内ですが、結婚は人気に影響すると別れを決意。倉科は後にブログで『心が折れそうになった〜』と綴り、出演したトーク番組では婚期について『絶対に遅れる』と言い切っていました」（芸能デスク）

倉科はその後新境地を開拓する。映画「女たち」で役の為に髪を40センチ切ったのを機に、ショートヘアが定着した。さらに21年、「anan」の美乳特集に登場。手ブラ姿で表紙を飾り、話題を集めた。

「女性が惹き付けられる体型を持つ女優として倉科が選ばれた。バストも体型も変わらず“女が憧れる女”と支持された。男性の間では今もお宝雑誌になっています」（グラビア誌編集者）

舞台にも精力的に取り組み、22年、「雨」「ガラスの動物園」で読売演劇大賞優秀女優賞を受賞。

今年で芸能生活20年目に入ったが、「オフは昼からお酒飲んで時間を浪費する。一番贅沢な過ごし方」とおひとり様ライフを満喫。

最後の大物独身女優への道を驀進中……カナ？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）