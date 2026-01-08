平成の“あの頃”の記憶が蘇る…『ぷくぷくあわわちゃん』『ハッピーマーチ』のグッズがサンキューマートに登場
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、カミオジャパンの『ぷくぷくあわわちゃん』『ハッピーマーチ』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で1月下旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、9日正午より先行予約を受け付ける。
近年はZ世代を中心に「平成レトロ」ブームが拡大し、当時のファンシー雑貨や、ゆるいタッチのキャラクターデザインが再び注目を集めている。このようなトレンドの高まりによって、今回平成を代表するキャラクターとのコラボレーションが実現した。
『ぷくぷくあわわちゃん』は、泡から生まれたおとこのこで、思わず和んでしまうような表情や世界観が魅力のキャラクター。『ハッピーマーチ』は、やさしいタッチで描かれたうさぎさんとねこさんが平成ファンシーを思い起こさせる、どこか懐かしくあたたかいデザインが特徴となっている。
見ているだけで“あの頃”の記憶が蘇るような、平成ファンシーな世界観を詰め込んだラインナップで展開。『ぷくぷくあわわちゃん』のファンシーな世界観を取り入れながら、平成のステーショナリー文化を想起させるデザインに仕上げた。当時流行した“お札風デザイン”のステーショナリーをモチーフにした「フラットポーチ」や、学生の間で人気を集めたデニムペンポーチを、20〜30代も使いやすい形で再現した「デニムポーチ」など、懐かしさを感じられるアイテムをそろえている。さらに、「ダイカットメモ」や「フレークステッカー」といった当時の“ファンシー文具”を思わせるステーショナリーグッズまで、幅広いラインナップに。
『ハッピーマーチ』も、『ぷくぷくあわわちゃん』同様、当時の記憶が蘇るような、どこか懐かしく心がときめくアイテムを、全5アイテムで展開する。ピンク×ギンガムチェックを基調に、ラブリーな世界観を落とし込んだデザインに仕上げた。
■ピックアップ商品
『ぷくぷくあわわちゃん』
フラットポーチ／クリアメッシュポーチ／ぷっくりアクリルキーホルダー
お札をモチーフにしたフラットポーチは、遊び心あふれるデザインで、表裏それぞれ異なる柄を楽しめる。クリアメッシュポーチは、コンパクトサイズで中身が見えるPVC素材を採用し、小物の整理や持ち運びに便利な仕様。アクリルキーホルダーは、ぷっくりとした質感が特徴で、バッグや鍵などに取り付けることでかわいらしいアクセントとして活用できる。
『ハッピーマーチ』
エコバッグ／デニムポーチ／フレークステッカー／ぷっくりアクリルキーホルダー
エコバッグは大容量ながらコンパクトに折り畳める仕様で、持ち運びに便利なサイズ感。アクリルキーホルダーやデニムポーチは、どこか懐かしさを感じられるデザインに仕上げた。フレークステッカーは、全12種類の多彩なデザインを楽しめるアイテム。
